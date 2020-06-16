https://ria.ru/20200616/1573017804.html
Ростовские пожарные ликвидировали горение на поле с шелухой подсолнечника
Пожарные ликвидировали открытое горение на поле с шелухой подсолнечника в Миллеровском районе Ростовской области на площади 800 квадратных метров, сообщил... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:26
2020-06-16T17:26
миллеровский район
ростовская область
происшествия
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https://ria.ru/20200616/1572976768.html
миллеровский район
ростовская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
миллеровский район, ростовская область, происшествия