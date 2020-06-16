Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1573017804.html
Ростовские пожарные ликвидировали горение на поле с шелухой подсолнечника
Пожарные ликвидировали открытое горение на поле с шелухой подсолнечника в Миллеровском районе Ростовской области на площади 800 квадратных метров, сообщил... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:26
миллеровский район
ростовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155649/35/1556493588_0:65:3072:1793_1400x0_80_0_0_768cfdade88cc6e7739724cb0377aaba.jpg
https://ria.ru/20200616/1572976768.html
миллеровский район
ростовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155649/35/1556493588_0:65:3072:1793_1400x0_80_0_0_768cfdade88cc6e7739724cb0377aaba.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155649/35/1556493588_201:0:2932:2048_1400x0_80_0_0_2c02f6fee6e784e51f5a07814f39266d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155649/35/1556493588_542:0:2590:2048_1400x0_80_0_0_ec36abd0f58c9acf46a46a4ae15e6ccb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
миллеровский район, ростовская область, происшествия

Ростовские пожарные ликвидировали горение на поле с шелухой подсолнечника

17:26 16.06.2020
101
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЦветение подсолнечника
Цветение подсолнечника
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Цветение подсолнечника. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на поле с шелухой подсолнечника в Миллеровском районе Ростовской области на площади 800 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Поле с шелухой подсолнечника загорелось в Миллеровском районе во вторник днем на площади 200 квадратных метров. Угрозы населенным пунктам не было. Спасатели провели опашку территории.
"В 15.30 мск ликвидация открытого горения на площади 800 квадратных метров", - сказал представитель.
На данный момент происходит тление. К ликвидации пожара привлечено 12 человек и пять единиц техники.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
05:16
Ученые предупредили о масштабных природных пожарах на этой неделе
001000
Обсудить 0
Миллеровский районРостовская областьПроисшествия
Рекомендуем
Медики вышли на улицы Парижа
В Париже на акции протеста медиков начались беспорядки
Сотрудники полиции и следственного комитета на месте стрельбы на Ленинском проспекте
Раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к наградам
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
Окончательный ущерб от ЧС в Норильске определят после полной ликвидации
Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Милонов раскритиковал Боню за слова об "алкоголиках и нищебродах"
Сотрудники МЧС Казахстана
В Алма-Ате локализовали пожар в ТРЦ
Самец гигантской галапагосской черепахи по кличке Диего
Столетнюю черепаху, спасшую от вымирания свой вид, выпустили на волю
Слитки золота
Россия сократила производство золота
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК в Башкирии завел дело против водителя, который сбил трех подростков
Кадр видео, снятого в Назарани
Названы причины перестрелки в Ингушетии
Сухогруз
В Астраханской области севший на мель сухогруз перекрыл судоходный канал
Начальник советской внешней разведки в 1939-1946 гг. Павел Фитин
Детали визита главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречены
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
В Норильске завершили активную фазу сбора топливно-водяной смеси
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Сочи грузовик опрокинулся на автобус
Девушка у фонтанов на Поклонной горе в Москве
Синоптики пообещали москвичам похолодание на выходных
Преподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена
Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:23Экс-главу города Кимры осудили на десять лет за махинации с землей
22:20Саратовский губернатор счел лечебную грязь и болото "изюминками" региона
22:18Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ
22:13Террористы обстреляли населенный пункт в Алеппо
22:09РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
Лента новостейМолния