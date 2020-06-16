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Названы причины перестрелки в Ингушетии
Перестрелка в Назрани, в которой погибли четыре человека, произошла между родственниками во время спора из-за имущества, сообщили в МВД Ингушетии. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:36
перестрелка в ингушетии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика ингушетия
назрань
происшествия
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Росгвардия и полиция участвовали в конфликте в споре за участок?
70
Мы делили апельсин .. много наших полегло.. В Ингушетии вообще знают что они в России живут ? Что можно решать вопросы цивилизованными и законными способами?
63
19
республика ингушетия
назрань
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573005758_0:27:729:437_1400x0_80_0_0_8fb5cf18d452a93748f160f748bd5547.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
перестрелка в ингушетии , министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика ингушетия, назрань, происшествия

Названы причины перестрелки в Ингушетии

17:24 16.06.2020 (обновлено: 18:36 16.06.2020)
21230
© Кадр видео очевидцаКадр видео, снятого в Назарани
Кадр видео, снятого в Назарани
© Кадр видео очевидца
НАЛЬЧИК, 16 июн — РИА Новости. Перестрелка в Назрани, в которой погибли четыре человека, произошла между родственниками во время спора из-за имущества, сообщили в МВД Ингушетии.
Скончался в том числе полицейский, который приехал на место происшествия.
Троих пострадавших доставили в больницу с ранениями разной степени тяжести.
В городе усилили меры безопасности и охраны порядка, отметили в МВД.
Как ранее сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, конфликт начался из-за земельного участка.
Уголовное дело открыто по статье "Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц".
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
16:14
В Ингушетии завели дело после перестрелки, где погибли четыре человека
2276123511136
Обсудить 19
Перестрелка в ИнгушетииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Республика ИнгушетияНазраньПроисшествия
Популярные комментарии
Росгвардия и полиция участвовали в конфликте в споре за участок?
16 июня, 18:10
sizif8
271211128
Мы делили апельсин .. много наших полегло.. В Ингушетии вообще знают что они в России живут ? Что можно решать вопросы цивилизованными и законными способами?
16 июня, 18:26
РДРусский Дух
4871106
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