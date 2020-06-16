https://ria.ru/20200616/1573017715.html
Названы причины перестрелки в Ингушетии
Перестрелка в Назрани, в которой погибли четыре человека, произошла между родственниками во время спора из-за имущества, сообщили в МВД Ингушетии. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:24
2020-06-16T18:36
перестрелка в ингушетии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика ингушетия
назрань
происшествия
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https://ria.ru/20200616/1573011930.html
sizif8
Росгвардия и полиция участвовали в конфликте в споре за участок?
70
Русский Дух
Мы делили апельсин .. много наших полегло.. В Ингушетии вообще знают что они в России живут ? Что можно решать вопросы цивилизованными и законными способами?
63
19
республика ингушетия
назрань
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573005758_0:27:729:437_1400x0_80_0_0_8fb5cf18d452a93748f160f748bd5547.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
перестрелка в ингушетии , министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика ингушетия, назрань, происшествия