https://ria.ru/20200616/1573017625.html
Музей "Ясная Поляна" частично открылся для туристов
Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна", расположенный в Тульской области, с 16 июня 2020 года открыт... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:37
2020-06-16T17:37
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости.
Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна", расположенный в Тульской области, с 16 июня 2020 года открыт для посещения, сообщает
его пресс-служба.
В условиях снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, возобновление работы с посетителями проходит в несколько этапов.
16 июня стартовал первый из них – разрешено гулять по территории заповедника, пользоваться аудиогидом по центральной части, а также осмотреть теплицу. Семьи с детьми могут воспользоваться игровыми путеводителями по усадьбе.
Оплатить прогулку можно в кассе музея и терминале у входа (он принимает только оплату наличными без сдачи), а также на сайте. Билеты для осмотра теплицы можно приобрести непосредственно в ней.
Во время посещения заповедника сотрудники просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию – полтора-два метра.