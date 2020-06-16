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Музей "Ясная Поляна" частично открылся для туристов
Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна", расположенный в Тульской области, с 16 июня 2020 года открыт... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:37
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новости культуры, туризм, новости - туризм, тульская область

Музей "Ясная Поляна" частично открылся для туристов

17:37 16.06.2020
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© РИА Новости / Руслан КривобокДом писателя Льва Толстого в музее-усадьбе "Ясная Поляна".
Дом писателя Льва Толстого в музее-усадьбе Ясная Поляна.
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна", расположенный в Тульской области, с 16 июня 2020 года открыт для посещения, сообщает его пресс-служба.
В условиях снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, возобновление работы с посетителями проходит в несколько этапов.
16 июня стартовал первый из них – разрешено гулять по территории заповедника, пользоваться аудиогидом по центральной части, а также осмотреть теплицу. Семьи с детьми могут воспользоваться игровыми путеводителями по усадьбе.
Оплатить прогулку можно в кассе музея и терминале у входа (он принимает только оплату наличными без сдачи), а также на сайте. Билеты для осмотра теплицы можно приобрести непосредственно в ней.
Во время посещения заповедника сотрудники просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию – полтора-два метра.
Музей-заповедник Царское Село
13 июня, 08:00Туризм
Прогулка по дворцам и паркам. Царское Село в ожидании туристов
200001
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