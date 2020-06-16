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Лукашенко призвал не отдать Белоруссию "разгильдяям"
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что по итогам нынешних президентских выборов главное не отдать страну "разгильдяям" и не "потерять" ее. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:24
президентская кампания в белоруссии
александр лукашенко
гродненская область
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, гродненская область, белоруссия, в мире

Лукашенко призвал не отдать Белоруссию "разгильдяям"

17:22 16.06.2020 (обновлено: 18:24 16.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 16 июн - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что по итогам нынешних президентских выборов главное не отдать страну "разгильдяям" и не "потерять" ее.
Как передает пресс-служба главы государства, Лукашенко во вторник посетил с рабочей поездкой Гродненскую область, где посетил предприятие "Гродно Азот" и пообщался с его коллективом.
"И выборы мы проведем, вы не волнуйтесь. Что у нас, первые выборы? Главное, чтобы мы страну не потеряли. Чтобы мы не отдали страну разгильдяям и тем, которые обещают с вертолета деньги разбрасывать: инвесторы придут и нам чего-то принесут", - заявил Лукашенко.
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По его словам, инвесторы из-за рубежа действительно могут прийти, но они скажут: "Налоги платить не будем, дайте дешевое сырье, и зарплата у людей будет 300 долларов". "То есть вытянут все из людей, из страны - налоги не заплатили, поехали и продали", - сказал Лукашенко, отметив, что такие инвестиции республике не нужны.
Глава республики также обратил внимание, что "выборы, не выборы", но главная для него задача, которую он доводит до подчиненных, - это успешное проведение уборочной кампании в стране. По словам Лукашенко, пандемия коронавируса COVID-19 и выборы закончатся, а "кушать нам всегда хочется". Он указал на проблемы с продовольствием в 90-х годах прошло века, когда еду раздавали по талонам. "Не дай бог опять вернуться к этому. Мы к этому уже никогда и не вернемся. Потому что все, что надо для людей, мы сегодня производим по приемлемым ценам", - сказал Лукашенко.
Выборы президента назначены в Белоруссии на 9 августа. В настоящее время в политической кампании участвуют 13 человек, в том числе на шестой срок выдвигается Лукашенко. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов продлится по 19 июня включительно. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.
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