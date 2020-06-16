Лукашенко призвал не отдать Белоруссию "разгильдяям"

"И выборы мы проведем, вы не волнуйтесь. Что у нас, первые выборы? Главное, чтобы мы страну не потеряли. Чтобы мы не отдали страну разгильдяям и тем, которые обещают с вертолета деньги разбрасывать: инвесторы придут и нам чего-то принесут", - заявил Лукашенко.

По его словам, инвесторы из-за рубежа действительно могут прийти, но они скажут: "Налоги платить не будем, дайте дешевое сырье, и зарплата у людей будет 300 долларов". "То есть вытянут все из людей, из страны - налоги не заплатили, поехали и продали", - сказал Лукашенко, отметив, что такие инвестиции республике не нужны.

Глава республики также обратил внимание, что "выборы, не выборы", но главная для него задача, которую он доводит до подчиненных, - это успешное проведение уборочной кампании в стране. По словам Лукашенко, пандемия коронавируса COVID-19 и выборы закончатся, а "кушать нам всегда хочется". Он указал на проблемы с продовольствием в 90-х годах прошло века, когда еду раздавали по талонам. "Не дай бог опять вернуться к этому. Мы к этому уже никогда и не вернемся. Потому что все, что надо для людей, мы сегодня производим по приемлемым ценам", - сказал Лукашенко.