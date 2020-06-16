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В Австралии расследуют инцидент с избиением аборигена при задержании
Полиция штата Южная Австралия расследует сообщения о насилии при задержании представителя коренного населения, сообщает портал 9News. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:17
джордж флойд
южная австралия
аделаида
в мире
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южная австралия
аделаида
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Атланта протестует: еще одно убийство снова возмутило общество
В США новая волна протестов. Десятки людей вышли на улицы Атланты после гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса из-за действий полиции. При задержании мужчина отнял у одного из офицеров полиции электрошокер и попытался сбежать. Полицейские применили оружие – ранение оказалось смертельным. Протестующие перекрыли шоссе в центре города и подожгли ресторан Wendy’s, где произошел инцидент. Тем временем масштабные протесты не стихают в США уже несколько недель. Первую волну спровоцировала гибель от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Тогда демонстрации прошли во многих крупных городах США и мира.
2020-06-16T17:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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джордж флойд, южная австралия, аделаида, в мире

В Австралии расследуют инцидент с избиением аборигена при задержании

17:17 16.06.2020
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Сотрудники полиции во время задержания местного жителя в Аделаиде, Австралия. Стоп-кадр видео очевидца
Сотрудники полиции во время задержания местного жителя в Аделаиде, Австралия. Стоп-кадр видео очевидца
Сотрудники полиции во время задержания местного жителя в Аделаиде, Австралия. Стоп-кадр видео очевидца
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Полиция штата Южная Австралия расследует сообщения о насилии при задержании представителя коренного населения, сообщает портал 9News.
Инцидент произошел в понедельник в городе Аделаида – административном центре штата. Полицейские были вызваны в одно из домовладений связи с семейным конфликтом, в результате которого была госпитализирована женщина. В ходе проверки они задержали мужчину, который пытался покинуть место происшествия на велосипеде.
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Очевидцы утверждают, что несколько полицейских удерживали подозреваемого лежащим на земле, а другой страж порядка в это время нанес ему несколько ударов. Видеозапись задержания 28-летнего Ноэля Генри была распространена в социальных сетях. Сотрудники полиции утверждают, что подозревали представителя австралийских аборигенов в хранении наркотиков. По их словам, подозреваемый сначала не протестовал против задержания, но потом начал сопротивляться.
В полиции штата подтвердили, что проведут внутреннее расследование. "Очевидно, что это дело представляет повышенный общественный интерес, поэтому мы гарантируем, что расследование будет тщательным. Все обстоятельства, относящиеся к действиям полиции в данном случае, будут всесторонне изучены, и мы вынесем решение на основе всех фактов", - говорится в заявлении.
Главный инспектор полиции штата Грант Стивенс заявил, что следствие изучит записи нагрудных видеорегистраторов, вещественные доказательства на месте инцидента, а также показания свидетелей.
По городам США, а затем и по ряду стран мира, в том числе в Австралии, прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них надавил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
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Джордж ФлойдЮжная АвстралияАделаидаВ мире
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