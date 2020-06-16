В Австралии расследуют инцидент с избиением аборигена при задержании

Очевидцы утверждают, что несколько полицейских удерживали подозреваемого лежащим на земле, а другой страж порядка в это время нанес ему несколько ударов. Видеозапись задержания 28-летнего Ноэля Генри была распространена в социальных сетях. Сотрудники полиции утверждают, что подозревали представителя австралийских аборигенов в хранении наркотиков. По их словам, подозреваемый сначала не протестовал против задержания, но потом начал сопротивляться.