https://ria.ru/20200616/1573016978.html
В Испании выделят средства для борьбы с последствиями COVID-19
Правительство Испании выделит автономным сообществам 16 миллиардов евро, которые пойдут на устранение последствий эпидемии COVID-19. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:10
2020-06-16T17:10
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, арагон, здоровье - общество, испания, в мире
МАДРИД, 16 июн – РИА Новости.
Правительство Испании
выделит автономным сообществам 16 миллиардов евро, которые пойдут на устранение последствий эпидемии COVID-19
.
Соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров во вторник.
"Более половины фонда будет выделено на борьбу с пандемией – на медицинские расходы, усиление штата систем служб здравоохранения, чтобы можно было действовать на раннем этапе в случае новой вспышки", - пояснила на пресс-конференции по итогам заседания правительства его официальный представитель, министр финансов Мария Хесус Монтеро.
Девять миллиардов евро будут выделены на покрытие расходов на здравоохранение, 2 миллиарда – на систему подготовки, 5 миллиардов – на компенсацию налоговых потерь автономных сообществ. По выражению Монтеро, эти деньги станут "кислородной подушкой" для региональных администраций.
Пока правительство не озвучило, какие именно суммы получит каждое автономное сообщество. Однако руководство Кастилии-Ла-Манчи, Кастилии-и-Леона и Арагона
уже заявили, что несправедливо будет распределять деньги в зависимости от численности населения, считая, что основным критерием должно быть то, в какой степени регион пострадал от эпидемии (то есть число выявленных случаев и умерших).
При этом руководство самого густонаселенного автономного сообщества Андалусия заявило, что не включение критерия численности населения будет "несправедливым".
Кроме того, на заседании правительство одобрило выделение пятого – и последнего транша – субсидий бизнесу в связи с кризисом в размере 15,5 миллиарда. Общая сумма составила 52 миллиарда евро, большую часть из которых получит средний и мелкий бизнес.
Также правительство приняло решение выделить 260 миллионов евро на диджитализацию системы образования. В частности, эти средства пойдут в том числе не покупку 500 тысяч компьютеров и их подключение к интернету для тех учеников, у которых их нет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.