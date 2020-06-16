В Испании выделят средства для борьбы с последствиями COVID-19

Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде. Архивное фото

Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде

© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде

МАДРИД, 16 июн – РИА Новости. Правительство Правительство Испании выделит автономным сообществам 16 миллиардов евро, которые пойдут на устранение последствий эпидемии COVID-19

Соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров во вторник.

"Более половины фонда будет выделено на борьбу с пандемией – на медицинские расходы, усиление штата систем служб здравоохранения, чтобы можно было действовать на раннем этапе в случае новой вспышки", - пояснила на пресс-конференции по итогам заседания правительства его официальный представитель, министр финансов Мария Хесус Монтеро.

Девять миллиардов евро будут выделены на покрытие расходов на здравоохранение, 2 миллиарда – на систему подготовки, 5 миллиардов – на компенсацию налоговых потерь автономных сообществ. По выражению Монтеро, эти деньги станут "кислородной подушкой" для региональных администраций.

Пока правительство не озвучило, какие именно суммы получит каждое автономное сообщество. Однако руководство Кастилии-Ла-Манчи, Кастилии-и-Леона и Арагона уже заявили, что несправедливо будет распределять деньги в зависимости от численности населения, считая, что основным критерием должно быть то, в какой степени регион пострадал от эпидемии (то есть число выявленных случаев и умерших).

При этом руководство самого густонаселенного автономного сообщества Андалусия заявило, что не включение критерия численности населения будет "несправедливым".

Кроме того, на заседании правительство одобрило выделение пятого – и последнего транша – субсидий бизнесу в связи с кризисом в размере 15,5 миллиарда. Общая сумма составила 52 миллиарда евро, большую часть из которых получит средний и мелкий бизнес.

Также правительство приняло решение выделить 260 миллионов евро на диджитализацию системы образования. В частности, эти средства пойдут в том числе не покупку 500 тысяч компьютеров и их подключение к интернету для тех учеников, у которых их нет.