Урюпинский психоневрологический интернат оштрафовали после вспышки COVID

"Суд, исследовав материалы, заслушав доводы сторон, пришел к выводу о виновности ГБССУ СО ГПВИ "Урюпинский ПНИ" в совершении административного правонарушения и назначил в отношении юридического лица наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей", - сообщила Вальковская.