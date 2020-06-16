Урюпинский психоневрологический интернат оштрафовали после вспышки COVID

ВОЛГОГРАД, 16 июн – РИА Новости. Суд оштрафовал Урюпинский психоневрологический интернат на 200 тысяч рублей после вспышки коронавирусной инфекции в учреждении, сообщила журналистам руководитель объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
Ранее коронавирус был подтвержден у 200 человек в психинтернате, в том числе у сотрудников. По данным облздрава, всего в интернате 350 постояльцев и 60 сотрудников, у всех взяты анализы на инфекцию. Ранее Роспотребнадзор в ходе проверки выявил, что персонал использовал ненадлежащие средства индивидуальной защиты, а масок и респираторов было недостаточно, также выяснилось, что в учреждении не проводилось своевременное обследование сотрудников, а также изоляция тех, у кого подозревалась инфекция.
Ведомство обратилось в суд о привлечении к административной ответственности руководства Урюпинского психоневрологического интерната по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".
"Суд, исследовав материалы, заслушав доводы сторон, пришел к выводу о виновности ГБССУ СО ГПВИ "Урюпинский ПНИ" в совершении административного правонарушения и назначил в отношении юридического лица наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей", - сообщила Вальковская.
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