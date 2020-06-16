Борис Беляков возглавил новый Департамент пресс-службы и референтуры

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь председателя правительства РФ Борис Беляков назначен директором нового Департамента пресс-службы и референтуры правительства, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
Также другим распоряжением премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес изменения в структуру кабмина, образовав Департамент документационного обеспечения правительства, Департамент обеспечения деятельности правительства РФ и Департамент пресс-службы и референтуры правительства РФ.
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Этим же документом Мишустин упразднил Департамент делопроизводства кабмина, Департамент организационно-технического обеспечения деятельности правительства, Департамент пресс-службы правительства и Департамент референтуры председателя правительства.
"Назначить Белякова Бориса Вадимовича директором Департамента пресс-службы и референтуры правительства РФ - пресс-секретарем председателя правительства РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
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Соответствующим документом премьер освободил Марину Волкову от должности директора Департамента референтуры председателя правительства. Также Игорь Смирнов освобожден от должности директора Департамента организационно-технического обеспечения деятельности правительства. Кроме того, Андрей Ряховский уволен с поста директора Департамента делопроизводства кабмина.
Также Мишустин назначил Богдана Стежку директором Департамента по обеспечению деятельности административных органов правительства, освободив от должности главы административного департамента кабмина Сергея Проценко.