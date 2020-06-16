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Борис Беляков возглавил новый Департамент пресс-службы и референтуры
Пресс-секретарь председателя правительства РФ Борис Беляков назначен директором нового Департамента пресс-службы и референтуры правительства, соответствующее... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:06
борис беляков
марина волкова
михаил мишустин
политика
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353
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борис беляков, марина волкова, михаил мишустин, политика

Борис Беляков возглавил новый Департамент пресс-службы и референтуры

17:06 16.06.2020
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CC BY-SA 4.0 / Правителство Российсской Федирации / Борис Вадимович Беляков
Борис Вадимович Беляков
CC BY-SA 4.0 / Правителство Российсской Федирации /
Борис Вадимович Беляков. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь председателя правительства РФ Борис Беляков назначен директором нового Департамента пресс-службы и референтуры правительства, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
Также другим распоряжением премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес изменения в структуру кабмина, образовав Департамент документационного обеспечения правительства, Департамент обеспечения деятельности правительства РФ и Департамент пресс-службы и референтуры правительства РФ.
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Этим же документом Мишустин упразднил Департамент делопроизводства кабмина, Департамент организационно-технического обеспечения деятельности правительства, Департамент пресс-службы правительства и Департамент референтуры председателя правительства.
"Назначить Белякова Бориса Вадимовича директором Департамента пресс-службы и референтуры правительства РФ - пресс-секретарем председателя правительства РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
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Соответствующим документом премьер освободил Марину Волкову от должности директора Департамента референтуры председателя правительства. Также Игорь Смирнов освобожден от должности директора Департамента организационно-технического обеспечения деятельности правительства. Кроме того, Андрей Ряховский уволен с поста директора Департамента делопроизводства кабмина.
Также Мишустин назначил Богдана Стежку директором Департамента по обеспечению деятельности административных органов правительства, освободив от должности главы административного департамента кабмина Сергея Проценко.
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Борис БеляковМарина ВолковаМихаил МишустинПолитика
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