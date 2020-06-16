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СМИ сообщили о задержании бывшего топ-менеджера Audi в Хорватии
Бывший руководитель отдела регистрации и тестирования компании Audi (подразделение Volkswagen Group) Аксель Айзер задержан в Хорватии по обвинениям властей США... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:06
audi
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хорватия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152566/09/1525660939_0:329:3055:2047_1400x0_80_0_0_744a5109599df8d4293fb6e939d0467f.jpg
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РИА Новости
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audi, volkswagen group, хорватия, сша, в мире

СМИ сообщили о задержании бывшего топ-менеджера Audi в Хорватии

17:06 16.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭмблема Audi
Эмблема Audi
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Эмблема Audi. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Бывший руководитель отдела регистрации и тестирования компании Audi (подразделение Volkswagen Group) Аксель Айзер задержан в Хорватии по обвинениям властей США в связи с "дизельным скандалом", сообщила во вторник газета Handelsblatt.
В январе прошлого года четыре менеджера Audi были обвинены в США в связи с "дизельным скандалом". В частности экс-глава отдела по разработке дизельных двигателей Audi Ричард Баудер, экс-руководитель отдела регистрации и тестирования Аксель Айзер, бывший руководитель отдела по разработке двигателей Стефан Книрш и бывший ответственный за регистрацию двигателей Карстен Нагель обвинялись в сговоре с целью мошенничества против США, сговоре с целью финансового мошенничества и нарушения закона США "О чистом воздухе", а также в шести случаях нарушения упомянутого закона и шести эпизодах мошенничества.
Логотип Volkswagen
20 апреля, 15:49
Volkswagen выплатит 620 млн евро компенсаций из-за дизельного скандала
Позже комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения в мошенничестве против бывшего генерального директора компании Volkswagen Мартина Винтеркорна.
Как пишет Handelsblatt, власти США, по-видимому, выдали международный ордер на арест Айзера и других бывших руководителей компании еще несколько месяцев назад. В результате недавно 59-летний Айзер был задержан в Хорватии.
Адвокат Айзера не ответил на соответствующий запрос газеты, а министерство иностранных дел ФРГ сообщило только, что посольство в Загребе начало оказание консульской поддержки.
Автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. В январе 2017 года Volkswagen окончательно согласовал с американскими властями уплату штрафа в 4,3 миллиарда долларов в рамках "дизельного скандала".
В декабре 2018 года Audi объявила об отзыве 64 тысячи автомобилей с дизельными двигателями из-за нарушений.
Автомобиль Volkswagen
19 февраля 2019, 14:59
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AudiVolkswagen GroupХорватияСШАВ мире
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