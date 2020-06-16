Парламент Армении разрешил арест Царукяна по делу о подкупе избирателей

ЕРЕВАН, 16 июн – РИА Новости. Армянский парламент удовлетворил во вторник ходатайство генпрокурора о разрешении на арест главы оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, которого правоохранители подозревают в подкупе избирателей на парламентских выборах 2017 года, сообщил председатель счетной комиссии Ваагн Овакимян.
Ранее законодательный орган удовлетворил ходатайство генерального прокурора Артура Давтяна об уголовном преследовании Царукяна, привлечении его в качестве обвиняемого и предъявлении обвинения. Давтян попросил также разрешить арест депутата, выразив мнение, что оставаясь на свободе и используя свои личные связи и финансовые ресурсы, Царукян может создавать препятствия следствию, влиять на фигурантов дела.
"В тайном голосовании приняли участие 87 депутатов. За ходатайство генеральной прокуратуры проголосовали все 87 парламентариев. Решение принято", - сказал Овакимян на заседании парламента.
Армянская генпрокуратура намерена привлечь Царукяна по статье "соучастие в даче взятки избирателям, нарушении запрета на благотворительность во время выборов или препятствовании свободному волеизъявлению избирателя". В ведомстве утверждают, что вменяемое Царукяну деяние было совершено в преддверии парламентских выборов 2 апреля 2017 года. Следствие подозревает политика в создании организованной группы для подкупа избирателей.
Пятого июня на заседании политсовета партии Царукян предложил сменить правительство страны на 100%. По его словам, основная проблема в том, что в составе правительства нет опытных людей. Депутат называет действия правоохранителей политическим преследованием.
Партия "Процветающая Армения" - политическая сила с либеральным уклоном - была создана Царукяном в 2004 году. В парламенте нынешнего созыва "Процветающей Армении" принадлежит 25 мандатов из 132.