В Москве начала работу комиссия электронного голосования

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Территориальная избирательная комиссия дистанционного электронного голосования начала работу в Москве, сообщает пресс-служба Мосгоризбиркома.
"В рамках подготовки к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Москве 16 июня 2020 года состоялось первое заседание территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования. Напоминаем, что возможностью участия в дистанционном электронном голосовании могут воспользоваться жители Москвы и Нижегородской области, заявления об этом могут быть поданы до 14 часов 21 июня, само дистанционное голосование осуществляется в период с 25 по 30 июня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что состав ТИК определен постановлением ЦИК России в количестве 10 членов комиссии, представляющих политические партии, Москву и Нижегородскую область. Председателем ТИК назначен Юрий Павлов. Он длительное время работает заместителем председателя Московской федерации профсоюзов, имеет большой опыт работы в системы избирательных комиссий, в том числе в 2007-2016 годах был членом Мосгоризбиркома, отметили в пресс-службе.
"Заместителем председателя ТИК ДЭГ избрана Елена Вадимовна Загайнова, секретарем – Алексей Игоревич Спиваков. В заседании ТИК ДЭГ приняли участие член ЦИК России Антон Лопатин и секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов", - уточняется в сообщении.
К полномочиям ТИК относится организация дистанционного электронного голосования, составление списка его участников, обеспечение реализации и защиты прав участников голосования, обеспечение подсчета голосов, установление итогов дистанционного голосования и передача их в Мосгоризбирком и избирательную комиссию Нижегородской области, обеспечение принципа гласности.
"Подобная избирательная комиссия в истории электоральной демократии сформирована впервые", - заключила пресс-служба.