В Москве начала работу комиссия электронного голосования

Как проголосовать онлайн по поправкам к Конституции

Как проголосовать онлайн по поправкам к Конституции

К полномочиям ТИК относится организация дистанционного электронного голосования, составление списка его участников, обеспечение реализации и защиты прав участников голосования, обеспечение подсчета голосов, установление итогов дистанционного голосования и передача их в Мосгоризбирком и избирательную комиссию Нижегородской области, обеспечение принципа гласности.