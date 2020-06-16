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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200616/1573016477.html
В Москве начала работу комиссия электронного голосования
Территориальная избирательная комиссия дистанционного электронного голосования начала работу в Москве, сообщает пресс-служба Мосгоризбиркома. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T21:49
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
конституция рф
цик рф
москва
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0e/1572909740_0:28:2991:1710_1400x0_80_0_0_a66e80dff1863786712e437d51202f79.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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мосгоризбирком, конституция рф, цик рф, москва, политика

В Москве начала работу комиссия электронного голосования

17:04 16.06.2020 (обновлено: 21:49 16.06.2020)
162
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИнформация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Новом Арбате в Москве
Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Новом Арбате в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Территориальная избирательная комиссия дистанционного электронного голосования начала работу в Москве, сообщает пресс-служба Мосгоризбиркома.
"В рамках подготовки к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Москве 16 июня 2020 года состоялось первое заседание территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования. Напоминаем, что возможностью участия в дистанционном электронном голосовании могут воспользоваться жители Москвы и Нижегородской области, заявления об этом могут быть поданы до 14 часов 21 июня, само дистанционное голосование осуществляется в период с 25 по 30 июня", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что состав ТИК определен постановлением ЦИК России в количестве 10 членов комиссии, представляющих политические партии, Москву и Нижегородскую область. Председателем ТИК назначен Юрий Павлов. Он длительное время работает заместителем председателя Московской федерации профсоюзов, имеет большой опыт работы в системы избирательных комиссий, в том числе в 2007-2016 годах был членом Мосгоризбиркома, отметили в пресс-службе.
"Заместителем председателя ТИК ДЭГ избрана Елена Вадимовна Загайнова, секретарем – Алексей Игоревич Спиваков. В заседании ТИК ДЭГ приняли участие член ЦИК России Антон Лопатин и секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов", - уточняется в сообщении.
К полномочиям ТИК относится организация дистанционного электронного голосования, составление списка его участников, обеспечение реализации и защиты прав участников голосования, обеспечение подсчета голосов, установление итогов дистанционного голосования и передача их в Мосгоризбирком и избирательную комиссию Нижегородской области, обеспечение принципа гласности.
"Подобная избирательная комиссия в истории электоральной демократии сформирована впервые", - заключила пресс-служба.
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Голосование по поправкам в КонституциюМосгоризбиркомКонституция РФЦИК РФМоскваПолитика
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