Эксперты оценили борьбу с коронавирусом в России

"Почему такие показатели? На наш взгляд, три ключевых фактора - это управленческий фактор, и здесь мы имеем в виду готовность системы управления к мобилизации, к работе в критических условиях, оперативные решения, эффективная их реализация в плане предупреждения эпидемии и подготовки всех систем… и снижении негативных последствий для общества и экономики. Это фактор готовности здравоохранения… и фактор общественной солидарности, то есть это ответственное поведение граждан, наверное, впервые мы так много думали не только о себе, о своей семье, но и в принципе об обществе, об окружающих", - сказала Соколова на круглом столе.