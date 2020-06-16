Эксперты оценили борьбу с коронавирусом в России

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Эффективное управление, готовность здравоохранения и общественная солидарность стали ключевыми факторами успеха России в борьбе с пандемией коронавируса, говорится в докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвященном итогам и урокам пандемии в РФ.
Руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова отметила, что Россия прошла пик эпидемии легче и с меньшими потерями, чем большинство стран Европы и Америки.
Среди десяти стран с наибольшим числом случаев заражения в России самая низкая летальность, сформированы самые масштабные резервы здравоохранения, самый высокий охват тестированием, а также умеренный баланс ограничительных мер, пояснила эксперт.
"Почему такие показатели? На наш взгляд, три ключевых фактора - это управленческий фактор, и здесь мы имеем в виду готовность системы управления к мобилизации, к работе в критических условиях, оперативные решения, эффективная их реализация в плане предупреждения эпидемии и подготовки всех систем… и снижении негативных последствий для общества и экономики. Это фактор готовности здравоохранения… и фактор общественной солидарности, то есть это ответственное поведение граждан, наверное, впервые мы так много думали не только о себе, о своей семье, но и в принципе об обществе, об окружающих", - сказала Соколова на круглом столе.
Соколова подчеркнула, что Россия - одна из немногих стран, которая действовала на опережение и принимала меры, не дожидаясь критической вспышки. Кроме того, Россия сразу выбрала стратегию спасения жизней.
"Все подготовительные меры в области здравоохранения по предупреждению вируса, ограничительные меры позволили сбавить и кривую заражения, и, конечно, прежде всего летальность от вируса", - отметила Соколова.
По мнению экспертов, успешной борьбе с коронавирусом в России способствовало также оперативное создание эффективных институтов выработки решений и кризисного управления.
"Разбирались различные проблемы отраслей… каждое решение доводилось до конца. Мы видели много совещаний, которые были направлены ровно на то, чтобы довести реализацию до каждого человека", - добавила эксперт.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.