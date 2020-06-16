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Эксперт оценил влияние пандемии коронавируса на образование
Последствия пандемии будут иметь долгосрочное влияние на сферу образования, что требует пересмотра работы в этой области, считает руководитель образовательных... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, высшая школа экономики (вшэ), образование - общество, общество

Эксперт оценил влияние пандемии коронавируса на образование

16:58 16.06.2020 (обновлено: 17:57 16.06.2020)
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© Depositphotos / halfpointСтудентка во время учебы из дома
Студентка во время учебы из дома
© Depositphotos / halfpoint
Студентка во время учебы из дома. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Последствия пандемии будут иметь долгосрочное влияние на сферу образования, что требует пересмотра работы в этой области, считает руководитель образовательных проектов Всемирного банка в России Тигран Шмис.
"Это двойной кризис: образовательный, связанный с закрытием школ, и общий экономический кризис, который также влияет на сферу образования", - сказал он в ходе онлайн-вебинара из цикла "Образование при COVID-19: проблемы, решения, перспективы, исследования" ВШЭ и Всемирного банка "Как системы школьного образования должны подготовиться к жизни в новых реалиях (пост-Covid-19)".
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Кризис – время меняться. Эксперт объяснил, что станет с образованием
В частности, закрытие учебных заведений в связи с пандемией ведёт к приостановке или замедлению образовательных процессов и росту неравенства в этой сфере, отметил Шмис. Он добавил, что кризис влияет и на самих учащихся: они хуже питаются, ухудшается их психологическое состояние и растёт уязвимость. Экономический кризис ведёт к оттоку учащихся, увеличивается использование детской рабочей силы, а родители сокращают расходы на образование детей, сказал эксперт.
"Экономический кризис влияет и на саму систему образования", - сказал Шимс. Он пояснил, что правительства сокращают расходы на эту сферу, падает качество образования и закрываются частные школы.
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Эксперт подчеркнул, что в долгосрочной перспективе все это ведёт к сокращению "человеческого капитала", дальнейшему росту бедности вследствие меньшего числа квалифицированных специалистов и нарастанию социальной напряжённости.
Для преодоления этих последствий необходимо в краткосрочной перспективе содействовать продолжению обучения, особенно для малоимущих студентов, считает эксперт. В среднесрочном плане, по его мнению, следует обеспечивать должное финансирование сферы образования, а в долгосрочном - добиться устойчивости в этой области. "Необходимо обеспечить устойчивое восстановление сферы образования, в том числе учитывая возросший потенциал дистанционного обучения и его улучшенные методики", - отметил он.
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