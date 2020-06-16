Эксперт оценил влияние пандемии коронавируса на образование

Студентка во время учебы из дома. Архивное фото

Студентка во время учебы из дома

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Последствия Последствия пандемии будут иметь долгосрочное влияние на сферу образования, что требует пересмотра работы в этой области, считает руководитель образовательных проектов Всемирного банка в России Тигран Шмис.

"Это двойной кризис: образовательный, связанный с закрытием школ, и общий экономический кризис, который также влияет на сферу образования", - сказал он в ходе онлайн-вебинара из цикла "Образование при COVID-19: проблемы, решения, перспективы, исследования" ВШЭ и Всемирного банка "Как системы школьного образования должны подготовиться к жизни в новых реалиях (пост-Covid-19)".

В частности, закрытие учебных заведений в связи с пандемией ведёт к приостановке или замедлению образовательных процессов и росту неравенства в этой сфере, отметил Шмис. Он добавил, что кризис влияет и на самих учащихся: они хуже питаются, ухудшается их психологическое состояние и растёт уязвимость. Экономический кризис ведёт к оттоку учащихся, увеличивается использование детской рабочей силы, а родители сокращают расходы на образование детей, сказал эксперт.

"Экономический кризис влияет и на саму систему образования", - сказал Шимс. Он пояснил, что правительства сокращают расходы на эту сферу, падает качество образования и закрываются частные школы.

Эксперт подчеркнул, что в долгосрочной перспективе все это ведёт к сокращению "человеческого капитала", дальнейшему росту бедности вследствие меньшего числа квалифицированных специалистов и нарастанию социальной напряжённости.