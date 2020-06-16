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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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Россия зафиксировала одно нарушение перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала одно нарушение, Турция - два, сообщается в... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:54
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война в сирии, латакия (город), сирия, алеппо, в мире

Россия зафиксировала одно нарушение перемирия в Сирии за сутки

16:54 16.06.2020
81
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала одно нарушение, Турция - два, сообщается в информационном бюллетене на странице Минобороны РФ в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован один факт открытия огня в провинции Алеппо. Турецкой частью представительства зафиксировано два факта открытия огня в провинциях: Идлиб ­­– один, Латакия – один", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводились.
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