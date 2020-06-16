Власти Буэнос-Айреса протестируют врачей на антитела к коронавирусу

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июн - РИА Новости. Власти Буэнос-Айреса протестируют на антитела к коронавирусу врачей и сотрудников домов престарелых, сообщил журналистам мэр города Орасио Ларрета.
В столице Аргентины зарегистрирована почти половина от общего числа случаев заражения коронавирусом в стране.
"Каждую неделю мы будем тестировать 400 тысяч сотрудников системы здравоохранения на наличие антител. Также каждую неделю мы будем тестировать 10 тысяч сотрудников, которые работают в более чем 480 домах престарелых", - сказал Ларрета.
Мэр отметил, что в настоящее время медработники тестируются на наличие COVID-19, для этого закуплено 300 тысяч тестов.
Ранее посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов сообщил, что мэр Буэнос-Айреса обратился к России с просьбой поставить маски и тесты на COVID-19, а также медоборудование.
В Аргентине зарегистрировано 32785 случаев заражения коронавирусом, из них почти половина (15282) в Буэнос-Айресе. Умерли 854 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.