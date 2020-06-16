Власти Буэнос-Айреса протестируют врачей на антитела к коронавирусу

"Каждую неделю мы будем тестировать 400 тысяч сотрудников системы здравоохранения на наличие антител. Также каждую неделю мы будем тестировать 10 тысяч сотрудников, которые работают в более чем 480 домах престарелых", - сказал Ларрета.