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Власти Буэнос-Айреса протестируют врачей на антитела к коронавирусу
Власти Буэнос-Айреса протестируют на антитела к коронавирусу врачей и сотрудников домов престарелых, сообщил журналистам мэр города Орасио Ларрета. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:53
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353
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коронавирус covid-19, дмитрий феоктистов, коронавирусы, здоровье - общество, аргентина, буэнос-айрес (город), в мире

Власти Буэнос-Айреса протестируют врачей на антитела к коронавирусу

16:53 16.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июн - РИА Новости. Власти Буэнос-Айреса протестируют на антитела к коронавирусу врачей и сотрудников домов престарелых, сообщил журналистам мэр города Орасио Ларрета.
В столице Аргентины зарегистрирована почти половина от общего числа случаев заражения коронавирусом в стране.
"Каждую неделю мы будем тестировать 400 тысяч сотрудников системы здравоохранения на наличие антител. Также каждую неделю мы будем тестировать 10 тысяч сотрудников, которые работают в более чем 480 домах престарелых", - сказал Ларрета.
Мэр отметил, что в настоящее время медработники тестируются на наличие COVID-19, для этого закуплено 300 тысяч тестов.
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Ранее посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов сообщил, что мэр Буэнос-Айреса обратился к России с просьбой поставить маски и тесты на COVID-19, а также медоборудование.
В Аргентине зарегистрировано 32785 случаев заражения коронавирусом, из них почти половина (15282) в Буэнос-Айресе. Умерли 854 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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