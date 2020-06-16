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Окончательный ущерб от ЧС в Норильске определят после полной ликвидации
Окончательный объем ущерба от аварии на ТЭЦ-3 в Норильске будет известен после полной ликвидации последствий, его масштабы до сих пор неясны, сообщил... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:52
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дмитрий кобылкин
красноярский край
норильск
происшествия
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красноярский край
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РИА Новости
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353
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60
разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий кобылкин, красноярский край, норильск, происшествия

Окончательный ущерб от ЧС в Норильске определят после полной ликвидации

16:52 16.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости. Окончательный объем ущерба от аварии на ТЭЦ-3 в Норильске будет известен после полной ликвидации последствий, его масштабы до сих пор неясны, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
"Окончательная оценка ущерба может быть произведена только после полной ликвидации. Раньше мы этого сделать не можем, и это было бы неправильным... Я не хотел бы сейчас в цифры уходить (по предварительному ущербу), это было бы некорректно, и мы до сих пор не понимаем масштаба", - сказал Кобылкин.
Во вторник глава края вместе с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным, полпредом президента в СФО Сергеем Меняйло и главой Росприроднадзора Светланой Радионовой находится в Норильске с рабочим визитом.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
16:43
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Разлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дмитрий КобылкинКрасноярский крайНорильскПроисшествия
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