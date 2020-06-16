Окончательный ущерб от ЧС в Норильске определят после полной ликвидации

"Окончательная оценка ущерба может быть произведена только после полной ликвидации. Раньше мы этого сделать не можем, и это было бы неправильным... Я не хотел бы сейчас в цифры уходить (по предварительному ущербу), это было бы некорректно, и мы до сих пор не понимаем масштаба", - сказал Кобылкин.