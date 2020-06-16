Окончательный ущерб от ЧС в Норильске определят после полной ликвидации

КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости. Окончательный объем ущерба от аварии на ТЭЦ-3 в Норильске будет известен после полной ликвидации последствий, его масштабы до сих пор неясны, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
"Окончательная оценка ущерба может быть произведена только после полной ликвидации. Раньше мы этого сделать не можем, и это было бы неправильным... Я не хотел бы сейчас в цифры уходить (по предварительному ущербу), это было бы некорректно, и мы до сих пор не понимаем масштаба", - сказал Кобылкин.
Во вторник глава края вместе с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным, полпредом президента в СФО Сергеем Меняйло и главой Росприроднадзора Светланой Радионовой находится в Норильске с рабочим визитом.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.