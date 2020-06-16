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В Назрани в перестрелке погибли четыре человека
В Назрани в перестрелке погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:47
назрань
происшествия
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1
назрань
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
назрань, происшествия

В Назрани в перестрелке погибли четыре человека

16:47 16.06.2020
36594
© РИА НовостиСотрудники правоохранительных органов в Ингушетии
Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии
© РИА Новости
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. В Назрани в перестрелке погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
Среди них сотрудник Росгвардии и полицейский. Еще трое участников конфликта находятся в больнице с ранениями.
Сотрудник полиции на месте стрельбы на Ленинском проспекте
09:56
Источник: брат устроившего стрельбу в Москве работает в полиции Ингушетии
Стрельба началась примерно в 13:00 на окраине Альтиевского административного округа Назрани. Источник в правоохранительных органах Ингушетии сообщил агентству, что причиной перестрелки стал спор из-за земельного участка.
СК завел уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
206313158
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