В Назрани в перестрелке погибли четыре человека

Источник: брат устроившего стрельбу в Москве работает в полиции Ингушетии

Источник: брат устроившего стрельбу в Москве работает в полиции Ингушетии

Стрельба началась примерно в 13:00 на окраине Альтиевского административного округа Назрани. Источник в правоохранительных органах Ингушетии сообщил агентству, что причиной перестрелки стал спор из-за земельного участка.