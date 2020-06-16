Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200616/1573015146.html
В Омске парад Победы пройдет без зрителей
Торжественное построение войск Омского гарнизона в честь 75-летней годовщины Победы пройдет в Омске без зрителей, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:47
75 лет великой победы
игорь конашенков
омская область
омск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/142968/00/1429680037_0:164:3076:1894_1400x0_80_0_0_3aea59e8061020b36d0a30e85ae5e1a3.jpg
https://ria.ru/20200616/1573001977.html
https://ria.ru/20200616/1573000032.html
2
омская область
омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/142968/00/1429680037_0:164:3076:1894_1400x0_80_0_0_3aea59e8061020b36d0a30e85ae5e1a3.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/142968/00/1429680037_190:0:2921:2048_1400x0_80_0_0_9268a4cba6a05e1001e8c8f7c1ebd725.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/142968/00/1429680037_531:0:2579:2048_1400x0_80_0_0_b2a9ae0956f28da2c3f322976588a828.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь конашенков, омская область, омск, общество

В Омске парад Победы пройдет без зрителей

16:47 16.06.2020
844
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время военного парада, посвященного годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Омске
Военнослужащие во время военного парада, посвященного годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Военнослужащие во время военного парада, посвященного годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Омске. Архивное фото
ОМСК, 16 июн - РИА Новости. Торжественное построение войск Омского гарнизона в честь 75-летней годовщины Победы пройдет в Омске без зрителей, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе правительства региона.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 городах России. В других городах и населённых пунктах страны, по словам Конашенкова, 24 июня пройдут "праздничные мероприятия и торжественные шествия с участием военнослужащих".
Город Симферополь в Крыму
14:1575 лет Великой Победы
В Симферополе состоится парад Победы 24 июня
"В условиях соблюдения противоэпидемических мер торжественное построение войск Омского гарнизона, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет без зрителей", - сообщили журналистам в пресс-службе правительства Омской области.
Прямая трансляция состоится в эфире местного 12-го канала и в социальных сетях, отметили в правительстве. Власти региона рассматривают два варианта проведения мероприятия: с участием ветеранов ВОВ при условии соблюдения санитарных норм и рассадкой приглашенных на трибунах с учетом социальной дистанции, либо без привлечения ветеранов и установки трибун.
Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, во время движения по улице Мнвники
13:4775 лет Великой Победы
В Минобороны рассказали о подготовке парада Победы в Москве
"Окончательное решение будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе", - резюмировали в пресс-службе.
Губернатор Омской области 11 июня заявил об окончании действия режима самоизоляции в регионе с 15 июня и добавил, что в Омске пройдёт парад, посвящённый Дню Победы.
200108
Обсудить 2
75 лет Великой ПобедыИгорь КонашенковОмская областьОмскОбщество
Рекомендуем
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
Названы отменившие парады Победы российские города
Празднование Нового года в Москве
В России предложили сократить новогодние праздники в 2021 году
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев осудил "Современник" за заявление в поддержку Ефремова
Скорая помощь
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Сотрудник полиции
В Приамурье мать, заставлявшую дочь целовать отчима, могут лишить прав
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую девочку
Пьяный мужчина
Названо идеальное средство от похмелья
Константин Красиков
"Избили и хотели скрыть": разведчик из роты "Гюрзы" умер в больнице
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше
Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ
Ровшан Аскеров
Аскеров заступился за ведущего "Что? Где? Когда?" после скандальной игры
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
"Газпром" начал демонтировать трубы для транзита через Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал предстоящий парад Победы в Москве
Алена Верди
Умерла лжехирург из Краснодара Алена Верди
Коронавирус
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Прохожие около баннера, информирующего об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, в Новосибирске
Чью диктатуру готовят поправки в Конституцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:20Саратовский губернатор счел лечебную грязь и болото "изюминками" региона
22:18Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ
22:13Террористы обстреляли населенный пункт в Алеппо
22:09РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
Лента новостейМолния