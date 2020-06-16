В Омске парад Победы пройдет без зрителей

ОМСК, 16 июн - РИА Новости. Торжественное построение войск Омского гарнизона в честь 75-летней годовщины Победы пройдет в Омске без зрителей, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе правительства региона.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 городах России. В других городах и населённых пунктах страны, по словам Конашенкова, 24 июня пройдут "праздничные мероприятия и торжественные шествия с участием военнослужащих".
"В условиях соблюдения противоэпидемических мер торжественное построение войск Омского гарнизона, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет без зрителей", - сообщили журналистам в пресс-службе правительства Омской области.
Прямая трансляция состоится в эфире местного 12-го канала и в социальных сетях, отметили в правительстве. Власти региона рассматривают два варианта проведения мероприятия: с участием ветеранов ВОВ при условии соблюдения санитарных норм и рассадкой приглашенных на трибунах с учетом социальной дистанции, либо без привлечения ветеранов и установки трибун.
"Окончательное решение будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе", - резюмировали в пресс-службе.
Губернатор Омской области 11 июня заявил об окончании действия режима самоизоляции в регионе с 15 июня и добавил, что в Омске пройдёт парад, посвящённый Дню Победы.