В Омске парад Победы пройдет без зрителей

"В условиях соблюдения противоэпидемических мер торжественное построение войск Омского гарнизона, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет без зрителей", - сообщили журналистам в пресс-службе правительства Омской области.

Прямая трансляция состоится в эфире местного 12-го канала и в социальных сетях, отметили в правительстве. Власти региона рассматривают два варианта проведения мероприятия: с участием ветеранов ВОВ при условии соблюдения санитарных норм и рассадкой приглашенных на трибунах с учетом социальной дистанции, либо без привлечения ветеранов и установки трибун.