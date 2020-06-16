https://ria.ru/20200616/1573015001.html
Жителям ОАЭ разрешат выезжать за границу
Жителям ОАЭ будет разрешено путешествовать в избранные страны начиная с 23 июня, сообщает Gulf Business. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:15
2020-06-16T17:15
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/147556/40/1475564077_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_71f011a385125c3158c2d24f6fbedecb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, шарджа (эмират), новости - туризм, оаэ, дубай (город)
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости.
Жителям ОАЭ будет разрешено путешествовать в избранные страны начиная с 23 июня, сообщает
Gulf Business.
В совместном заявлении Министерства иностранных дел и международного сотрудничества (MOFAIC), федерального органа по вопросам идентичности и гражданства (ICA) и Национального управления по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям (NCEMA) говорится, что решение было принято после тщательной оценки принимаемых в настоящее время мер.
Категории людей, которым разрешено путешествовать, а также направления будут объявлены позднее.
ОАЭ будут облегчать возможность поездок при сохранении всех мер предосторожности, чтобы предотвратить распространение Covid-19.
4 июня Эмираты отменили запрет на коммерческие пассажирские полеты и решили возобновить рейсы по всей стране, в том числе в Дубае, Шардже и Абу-Даби.