Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200616/1573015001.html
Жителям ОАЭ разрешат выезжать за границу
Жителям ОАЭ будет разрешено путешествовать в избранные страны начиная с 23 июня, сообщает Gulf Business. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:15
туризм
туризм
шарджа (эмират)
новости - туризм
оаэ
дубай (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/147556/40/1475564077_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_71f011a385125c3158c2d24f6fbedecb.jpg
https://ria.ru/20200604/1572448996.html
шарджа (эмират)
оаэ
дубай (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/147556/40/1475564077_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_71f011a385125c3158c2d24f6fbedecb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/147556/40/1475564077_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_1ed93441ba11bfb184b1861cbfffb0c4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/147556/40/1475564077_513:0:2561:2048_1400x0_80_0_0_291dbfadbab1d91dd7ffc136ec2b97d2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, шарджа (эмират), новости - туризм, оаэ, дубай (город)

Жителям ОАЭ разрешат выезжать за границу

17:15 16.06.2020
221
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Дубае, ОАЭ
Отдыхающие на пляже в Дубае, ОАЭ
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Жителям ОАЭ будет разрешено путешествовать в избранные страны начиная с 23 июня, сообщает Gulf Business.
В совместном заявлении Министерства иностранных дел и международного сотрудничества (MOFAIC), федерального органа по вопросам идентичности и гражданства (ICA) и Национального управления по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям (NCEMA) говорится, что решение было принято после тщательной оценки принимаемых в настоящее время мер.
Категории людей, которым разрешено путешествовать, а также направления будут объявлены позднее.
ОАЭ будут облегчать возможность поездок при сохранении всех мер предосторожности, чтобы предотвратить распространение Covid-19.
4 июня Эмираты отменили запрет на коммерческие пассажирские полеты и решили возобновить рейсы по всей стране, в том числе в Дубае, Шардже и Абу-Даби.
Пассажирский самолет в небе
4 июня, 11:29Распространение нового коронавируса
ОАЭ возобновят транзитные рейсы национальных авиакомпаний
100000
ТуризмТуризмШарджа (эмират)Новости - ТуризмОАЭДубай (город)
Рекомендуем
Празднование Нового года в Москве
В России предложили сократить новогодние праздники в 2021 году
Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с рестораторами Москвы на летней веранде кофейни Кофемания на Большой Никитской улице
Собянин исключил снятие оставшихся ограничений раньше середины июля
Медики на крыльце красной зоны
Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии. Октябрь 2017
В Германии отреагировали на решение Трампа вывести войска
Лососевая путина
В Китае оценили вероятность распространения COVID-19 через лосося
Телеведущая Виктория Боня
Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал предстоящий парад Победы в Москве
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
Калининград
Калининградские власти отложили начало туристического сезона
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
В Самарской области продлили режим самоизоляции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мурашко объяснил, почему Мишустин хорошо разбирается в медицине
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Воробьева
Города мира. Амстердам
В Амстердаме собирают подписи за ограничение числа туристов
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Израиль одобрил использование американского препарата против COVID-19
Отель Movenpick в городе Сус, Тунис
Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:20Саратовский губернатор счел лечебную грязь и болото "изюминками" региона
22:18Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ
22:13Террористы обстреляли населенный пункт в Алеппо
22:09РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
Лента новостейМолния