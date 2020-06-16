Жителям ОАЭ разрешат выезжать за границу

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Жителям ОАЭ будет разрешено путешествовать в избранные страны начиная с 23 июня, Жителям ОАЭ будет разрешено путешествовать в избранные страны начиная с 23 июня, сообщает Gulf Business.

В совместном заявлении Министерства иностранных дел и международного сотрудничества (MOFAIC), федерального органа по вопросам идентичности и гражданства (ICA) и Национального управления по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям (NCEMA) говорится, что решение было принято после тщательной оценки принимаемых в настоящее время мер.

Категории людей, которым разрешено путешествовать, а также направления будут объявлены позднее.

ОАЭ будут облегчать возможность поездок при сохранении всех мер предосторожности, чтобы предотвратить распространение Covid-19.