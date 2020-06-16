Операторы связи поддерживают идею законопроекта об удаленной работе

Групповые селфи уходят на удаленку. Будем фотографироваться безопасно Коронавирус вознес на вершину интернета групповые видеочаты. Заставил социальные сети добавить эту строку в свой функционал. Но это не все. Теперь будут синтетические групповые селфи. Безопасные. Дистанционные. Все, как мы любим в 2020 году.