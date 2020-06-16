Федеральный уровень ЧС в Норильске снимут к 20 июня

КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости. Острая фаза работ по ликвидации ЧС в Александр Усс. Острая фаза работ по ликвидации ЧС в Норильске после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 завершена, к 20 июня федеральный уровень реагирования будет снят и работы продолжаться на региональном уровне, сообщил журналистам губернатор Красноярского края

"К 20 числу фактически острая фаза работы будет завершена. Это означает, что нефтепродукты в основном будут собраны в мобильные резервуары", - сказал Усс.

По его словам, на сегодня собрано более 30 тысяч кубометров топливно-водной смеси. Далее за счет сепарации вода будет отделена от топлива, а затем это топливо будет использовано по назначению. Что касается грунта то пока конкретного решения как оттуда будет извлечено топливо и что с грунтом делать дальше, нет.

"Но активно работы здесь ведутся как нашими, так и зарубежными специалистами, и скорее всего, решения будут предложены в ближайшие месяцы. Таким образом, где-то в 20 числах федеральный характер реагирования на эту чрезвычайную ситуацию будет снят и в дальнейшем работа будет продолжаться при региональном уровне руководства. Основные усилия будут сосредоточены на обработке берегов и притоков небольших ручьев", - сказал Усс.

Во вторник глава края вместе с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным , полпредом президента в СФО Сергеем Меняйло и главой Росприроднадзора Светланой Радионовой находится в Норильске с рабочим визитом.