Федеральный уровень ЧС в Норильске снимут к 20 июня

КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости. Острая фаза работ по ликвидации ЧС в Норильске после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 завершена, к 20 июня федеральный уровень реагирования будет снят и работы продолжаться на региональном уровне, сообщил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс.
"К 20 числу фактически острая фаза работы будет завершена. Это означает, что нефтепродукты в основном будут собраны в мобильные резервуары", - сказал Усс.
По его словам, на сегодня собрано более 30 тысяч кубометров топливно-водной смеси. Далее за счет сепарации вода будет отделена от топлива, а затем это топливо будет использовано по назначению. Что касается грунта то пока конкретного решения как оттуда будет извлечено топливо и что с грунтом делать дальше, нет.
"Но активно работы здесь ведутся как нашими, так и зарубежными специалистами, и скорее всего, решения будут предложены в ближайшие месяцы. Таким образом, где-то в 20 числах федеральный характер реагирования на эту чрезвычайную ситуацию будет снят и в дальнейшем работа будет продолжаться при региональном уровне руководства. Основные усилия будут сосредоточены на обработке берегов и притоков небольших ручьев", - сказал Усс.
Во вторник глава края вместе с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным, полпредом президента в СФО Сергеем Меняйло и главой Росприроднадзора Светланой Радионовой находится в Норильске с рабочим визитом.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.