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Федеральный уровень ЧС в Норильске снимут к 20 июня
Острая фаза работ по ликвидации ЧС в Норильске после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 завершена, к 20 июня федеральный уровень реагирования будет снят и работы... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:43
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дмитрий кобылкин
александр усс
красноярский край
норильск
происшествия
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разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий кобылкин, александр усс, красноярский край, норильск, происшествия

Федеральный уровень ЧС в Норильске снимут к 20 июня

16:43 16.06.2020
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© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости. Острая фаза работ по ликвидации ЧС в Норильске после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 завершена, к 20 июня федеральный уровень реагирования будет снят и работы продолжаться на региональном уровне, сообщил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс.
"К 20 числу фактически острая фаза работы будет завершена. Это означает, что нефтепродукты в основном будут собраны в мобильные резервуары", - сказал Усс.
По его словам, на сегодня собрано более 30 тысяч кубометров топливно-водной смеси. Далее за счет сепарации вода будет отделена от топлива, а затем это топливо будет использовано по назначению. Что касается грунта то пока конкретного решения как оттуда будет извлечено топливо и что с грунтом делать дальше, нет.
"Но активно работы здесь ведутся как нашими, так и зарубежными специалистами, и скорее всего, решения будут предложены в ближайшие месяцы. Таким образом, где-то в 20 числах федеральный характер реагирования на эту чрезвычайную ситуацию будет снят и в дальнейшем работа будет продолжаться при региональном уровне руководства. Основные усилия будут сосредоточены на обработке берегов и притоков небольших ручьев", - сказал Усс.
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
15:30
В Минприроды не исключили вероятность схожего с Норильском ЧП
Во вторник глава края вместе с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным, полпредом президента в СФО Сергеем Меняйло и главой Росприроднадзора Светланой Радионовой находится в Норильске с рабочим визитом.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
13:36
В Норильск доставили 200 емкостей для сбора топлива
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Разлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дмитрий КобылкинАлександр УссКрасноярский крайНорильскПроисшествия
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