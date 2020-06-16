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Правительство распределило субсидии на программы развития пяти регионов
Правительство РФ распределило субсидии на индивидуальные программы развития Алтая, Тывы, Карелии, Адыгеи и Калмыкии, соответствующие документы опубликованы на... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:39
республика алтай
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республика адыгея
экономика
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республика алтай
алтайский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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республика алтай, алтайский край, республика адыгея, экономика

Правительство распределило субсидии на программы развития пяти регионов

16:39 16.06.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Правительство РФ распределило субсидии на индивидуальные программы развития Алтая, Тывы, Карелии, Адыгеи и Калмыкии, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
Первым распоряжением утверждается распределение субсидий на индивидуальные программы социально-экономического развития республик Алтай, Карелия и Тыва на 2020-2024 годы. Согласно приложению к документу, каждой из трех республик на 2020, 2021 и 2022 годы выделено по 1 миллиарду рублей.
Вторым и третьим распоряжениями за счет средств, предусмотренных Минфину РФ, поручено предоставить средства на индивидуальные программы социально-экономического развития республик Адыгея и Калмыкия.
Год назад были определены 10 субъектов РФ с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. В этот перечень вошли: республики Алтай, Карелия, Тува и Марий Эл, Курганская и Псковская области, Адыгея, Алтайский край, Чувашия и Калмыкия. Они заняли наихудшие позиции в рейтинге Минэкономразвития, состоящем из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал.
Вывеска на здании министерства финансов РФ
4 марта, 13:02
В Минфине оценили уровень развития регионов
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Республика АлтайАлтайский крайРеспублика АдыгеяЭкономика
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