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Число жертв COVID-19 в Сербии достигло 256 человек
В Сербии за сутки скончался один больной коронавирусной инфекцией COVID-19, выявлены 59 новых зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:35
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, сербия, в мире

Число жертв COVID-19 в Сербии достигло 256 человек

16:35 16.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота российских военных медиков в Сербии во время пандемии коронавируса
Работа российских военных медиков в Сербии во время пандемии коронавируса
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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БЕЛГРАД, 16 июн - РИА Новости. В Сербии за сутки скончался один больной коронавирусной инфекцией COVID-19, выявлены 59 новых зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны.
С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. Во второй половине мая и начале июня несколько дней прошло без жертв.
"В последние 24 часа умер один пациент с COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 256 человек. Выявлены 59 новых зараженных, всего 12 426 больных", - заявил минздрав во вторник.
Министр здравоохранения Златибор Лончар ранее заявил, что отсутствие новых зараженных коронавирусом можно ожидать в Сербии 9 или 10 июля.
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Сербия смягчила меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, государственные и коммерческие предприятия. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах. Власти страны с 1 июня разрешили массовые собрания с присутствием более 1 тысячи человек.
Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая. Власти Сербии с 1 июня открыли границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСербияВ мире
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