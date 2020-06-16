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Фонд "Перспектива": ВТБ присоединился к акции "Дом навсегда"
Банк ВТБ поддержал проект "Дом навсегда", выделив средства на приобретение помещений для постоянного проживания подопечных санкт-петербургской благотворительной РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:30
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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втб, новости компаний - экономика, общество

Фонд "Перспектива": ВТБ присоединился к акции "Дом навсегда"

16:30 16.06.2020
25
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание банка ВТБ (памятник истории и культуры Московский международный торговый банк - Соединненный банк, 1898 г.) на улице Кузнецкий мост
Здание банка ВТБ (памятник истории и культуры Московский международный торговый банк - Соединненный банк, 1898 г.) на улице Кузнецкий мост
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Банк ВТБ поддержал проект "Дом навсегда", выделив средства на приобретение помещений для постоянного проживания подопечных санкт-петербургской благотворительной организации "Перспективы" - детей и молодых взрослых с тяжелой инвалидностью, которые были перевезены волонтерами из психоневрологических интернатов во временное жилье на время пандемии, сообщает пресс-служба "Перспектив".
Как сообщалось, проект "Дом навсегда" по реабилитации людей с тяжелой инвалидностью в условиях, приближенных к домашним, был анонсирован в начале июня: чтобы воплотить его в жизнь, требовалось собрать 12 миллионов рублей. Начинание поддержали артисты Российского академического молодежного театра (РАМТ): в рамках всероссийской акции #помогиврачам, организованной БДТ и сайтом журнала "Театр", они рассказали истории волонтеров и сотрудников фонда, и со страниц соцсетей своего театра и журнала "Театр" пригласили всех поучаствовать в ней.
"В этом есть огромная несправедливость: когда мы будем радоваться свободе передвижения и общения, жители ПНИ вынуждены будут возвратиться за высокий забор интернатов, в вечную изоляцию. Однако вместе мы можем помочь “Перспективам” оставить самых ослабленных (уязвимых) детей и взрослых с ограниченными возможностями в “доме на воле”, где они продолжили бы жить в домашней обстановке и с должным уходом", – напомнили в фонде слова из обращения артистов.
В проекте принимают участие Нелли Уварова, Денис Шведов, Янина Соколовская, Дарья Семенова, Александра Розовская, Максим Керин, Ирина Низина, Татьяна Матюхова, Александр Гришин, а также Ксения Рапоппорт, Егор Бероев, Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, Паулина Андреева, Людмила Улицкая, Татьяна Лазарева, Василий Вакуленко (Баста) и другие звезды.
Отделение банка ВТБ
12:52
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"Проект получил отклик в сердцах людей: на страницу сбора стали поступать пожертвования, а на днях случилось по-настоящему грандиозное событие. Проект "Дом навсегда" поддержал банк ВТБ, выделив средства на основную статью необходимых расходов – покупку недвижимости (дома или квартиры, поиском которых уже заняты сотрудники "Перспектив"). Так идея, которая еще недавно была лишь мечтой, стала реальностью! Благодаря банку ВТБ у подопечных "Перспектив" появится "Дом навсегда", - рассказали в благотворительном фонде.
По словам исполнительного директора "Перспектив" Екатерины Таранченко, "мы должны постараться не возвращать в интернаты хотя бы тех, для кого последствия этого могут быть катастрофическими – это, в первую очередь, дети, которых мы забрали из детского дома-интерната и молодые взрослые из отделения интенсивного ухода психоневрологического интерната".
В фонде добавили, что акция по сбору средств продолжается. "Перспективам" потребуется собрать еще чуть меньше 4 миллионов рублей на обустройство будущего жилья и на сопровождение ребят силами сотрудников и волонтеров организации. 
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве
2 июня, 11:42
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