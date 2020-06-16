Фонд "Перспектива": ВТБ присоединился к акции "Дом навсегда"

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Банк Банк ВТБ поддержал проект "Дом навсегда", выделив средства на приобретение помещений для постоянного проживания подопечных санкт-петербургской благотворительной организации "Перспективы" - детей и молодых взрослых с тяжелой инвалидностью, которые были перевезены волонтерами из психоневрологических интернатов во временное жилье на время пандемии, сообщает пресс-служба "Перспектив".

Как сообщалось, проект "Дом навсегда" по реабилитации людей с тяжелой инвалидностью в условиях, приближенных к домашним, был анонсирован в начале июня: чтобы воплотить его в жизнь, требовалось собрать 12 миллионов рублей. Начинание поддержали артисты Российского академического молодежного театра (РАМТ): в рамках всероссийской акции #помогиврачам, организованной БДТ и сайтом журнала "Театр", они рассказали истории волонтеров и сотрудников фонда, и со страниц соцсетей своего театра и журнала "Театр" пригласили всех поучаствовать в ней.

"В этом есть огромная несправедливость: когда мы будем радоваться свободе передвижения и общения, жители ПНИ вынуждены будут возвратиться за высокий забор интернатов, в вечную изоляцию. Однако вместе мы можем помочь “Перспективам” оставить самых ослабленных (уязвимых) детей и взрослых с ограниченными возможностями в “доме на воле”, где они продолжили бы жить в домашней обстановке и с должным уходом", – напомнили в фонде слова из обращения артистов.

В проекте принимают участие Нелли Уварова, Денис Шведов, Янина Соколовская, Дарья Семенова, Александра Розовская, Максим Керин, Ирина Низина, Татьяна Матюхова, Александр Гришин, а также Ксения Рапоппорт, Егор Бероев, Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, Паулина Андреева, Людмила Улицкая, Татьяна Лазарева, Василий Вакуленко (Баста) и другие звезды.

"Проект получил отклик в сердцах людей: на страницу сбора стали поступать пожертвования, а на днях случилось по-настоящему грандиозное событие. Проект "Дом навсегда" поддержал банк ВТБ, выделив средства на основную статью необходимых расходов – покупку недвижимости (дома или квартиры, поиском которых уже заняты сотрудники "Перспектив"). Так идея, которая еще недавно была лишь мечтой, стала реальностью! Благодаря банку ВТБ у подопечных "Перспектив" появится "Дом навсегда", - рассказали в благотворительном фонде.

По словам исполнительного директора "Перспектив" Екатерины Таранченко, "мы должны постараться не возвращать в интернаты хотя бы тех, для кого последствия этого могут быть катастрофическими – это, в первую очередь, дети, которых мы забрали из детского дома-интерната и молодые взрослые из отделения интенсивного ухода психоневрологического интерната".