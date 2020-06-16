https://ria.ru/20200616/1573013245.html
Мэр оценил ситуацию с коронавирусом в Буэнос-Айресе
Ситуация с коронавирусом в Буэнос-Айресе относительно стабильная, сообщил журналистам мэр города Орасио Ларрета, подводя итоги 88 дней карантина. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:25
2020-06-16T16:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
аргентина
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, аргентина, буэнос-айрес (город), в мире
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июн - РИА Новости.
Ситуация с коронавирусом в Буэнос-Айресе
относительно стабильная, сообщил журналистам мэр города Орасио Ларрета, подводя итоги 88 дней карантина.
"Было нелегко, но это нам позволило подготовиться: мы увеличили число кроватей в общей и интенсивной терапии... число работников здравоохранения, подготовили отели для размещения людей с лёгкой формой заболевания", - отметил он.
"Сейчас ситуация относительно стабильная: у нас примерно 500 новых случаев в день, каждый заболевший заражает больше чем одного человека. Но ситуация динамична, и это нас беспокоит", - добавил Ларрета.
Мэр отметил, что власти постоянно ищут людей, которые могли находиться в контакте с заболевшими. "Мы сейчас располагаем возможностью совершать 600 тысяч разговоров в месяц для идентификации и отслеживания контактов заболевших", - сказал Ларрета.
В связи с этим он сообщил, что спецпрограмма, запущенная в городе для выявления случаев Covid-19, будет продолжена. Речь о проекте Detectar ("Обнаружить"), в рамках которого команда медиков переезжает из района в район, тестируя всех тех, кто потенциально мог быть связан с уже заболевшими гражданами. В рамках программы проведен 10 тысяч 541 тест.
В Аргентине
зарегистрировано 32 тысячи 785 случаев заболевания коронавирусом, из них почти половина (15 тысяч 282) в Буэнос-Айресе. Погибли 854 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.