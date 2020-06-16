Мэр оценил ситуацию с коронавирусом в Буэнос-Айресе

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Ситуация с коронавирусом в Буэнос-Айресе относительно стабильная, сообщил журналистам мэр города Орасио Ларрета, подводя итоги 88 дней карантина.

"Было нелегко, но это нам позволило подготовиться: мы увеличили число кроватей в общей и интенсивной терапии... число работников здравоохранения, подготовили отели для размещения людей с лёгкой формой заболевания", - отметил он.

"Сейчас ситуация относительно стабильная: у нас примерно 500 новых случаев в день, каждый заболевший заражает больше чем одного человека. Но ситуация динамична, и это нас беспокоит", - добавил Ларрета.

Мэр отметил, что власти постоянно ищут людей, которые могли находиться в контакте с заболевшими. "Мы сейчас располагаем возможностью совершать 600 тысяч разговоров в месяц для идентификации и отслеживания контактов заболевших", - сказал Ларрета.

В связи с этим он сообщил, что спецпрограмма, запущенная в городе для выявления случаев Covid-19, будет продолжена. Речь о проекте Detectar ("Обнаружить"), в рамках которого команда медиков переезжает из района в район, тестируя всех тех, кто потенциально мог быть связан с уже заболевшими гражданами. В рамках программы проведен 10 тысяч 541 тест.

Аргентине зарегистрировано 32 тысячи 785 случаев заболевания коронавирусом, из них почти половина (15 тысяч 282) в Буэнос-Айресе. Погибли 854 человека.