https://ria.ru/20200616/1573012990.html
Сенатор прокомментировал предложение Ликсутова по рабочему графику
При решении вопроса о возможном частичном переносе начала рабочего дня на 6-7 утра нужно узнать мнение людей, считает первый замглавы социального комитета... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:24
2020-06-16T16:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
максим ликсутов
валерий рязанский
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152113/73/1521137315_0:0:3074:1730_1400x0_80_0_0_36de3bd089cff8c409d7429a8e8e32b7.jpg
https://ria.ru/20200616/1573012126.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152113/73/1521137315_0:0:3074:1730_1400x0_80_0_0_36de3bd089cff8c409d7429a8e8e32b7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152113/73/1521137315_139:0:2870:2048_1400x0_80_0_0_f37f39c137772f7a1b4ef6abc055f750.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152113/73/1521137315_480:0:2528:2048_1400x0_80_0_0_1f0ee2fabb88b440a75aa4c39883d37d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, максим ликсутов , валерий рязанский, москва, общество
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
При решении вопроса о возможном частичном переносе начала рабочего дня на 6-7 утра нужно узнать мнение людей, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский
.
Ранее заммэра Москвы
по вопросам транспорта Максим Ликсутов
предложил для соблюдения социальной дистанции ряд работников перевести на более ранее начало рабочего дня - с 6-7 часов утра.
"Есть специальная норма Трудового кодекса, которая регламентирует начало и продолжительность рабочего дня. Она содержит оговорку о том, что местные органы власти субъектов РФ могут принимать свои решения (по рабочему графику - ред.) для обеспечения более мягкого режима работы транспорта", - сказал Рязанский РИА Новости во вторник.
Он отметил, что на коммерческих предприятиях эта норма должна учитываться в коллективном договоре, если вносить предлагаемые изменения, должны быть дополнительные согласительные процедуры.
"Для работников бюджетной сферы свое постановление может выпустить мэр города", - пояснил он.
Вместе с тем, Рязанский считает, что "регламентировать эти изменения будет непросто, нужно спросить мнение людей".
"Например, маму переведут на более ранний график начала работы, а детский сад открывается только в восемь", - привел пример он.
Кроме того, с учетом новых форм занятости, включая дистанционную работу, интернет-площадки, все это требует обсуждения, заключил парламентарий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.