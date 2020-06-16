Сенатор прокомментировал предложение Ликсутова по рабочему графику

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 22 мая 2018

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. При решении вопроса о возможном частичном переносе начала рабочего дня на 6-7 утра нужно узнать мнение людей, считает первый замглавы социального комитета Совфеда При решении вопроса о возможном частичном переносе начала рабочего дня на 6-7 утра нужно узнать мнение людей, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил для соблюдения социальной дистанции ряд работников перевести на более ранее начало рабочего дня - с 6-7 часов утра.

"Есть специальная норма Трудового кодекса, которая регламентирует начало и продолжительность рабочего дня. Она содержит оговорку о том, что местные органы власти субъектов РФ могут принимать свои решения (по рабочему графику - ред.) для обеспечения более мягкого режима работы транспорта", - сказал Рязанский РИА Новости во вторник.

Он отметил, что на коммерческих предприятиях эта норма должна учитываться в коллективном договоре, если вносить предлагаемые изменения, должны быть дополнительные согласительные процедуры.

"Для работников бюджетной сферы свое постановление может выпустить мэр города", - пояснил он.

Вместе с тем, Рязанский считает, что "регламентировать эти изменения будет непросто, нужно спросить мнение людей".

"Например, маму переведут на более ранний график начала работы, а детский сад открывается только в восемь", - привел пример он.

Кроме того, с учетом новых форм занятости, включая дистанционную работу, интернет-площадки, все это требует обсуждения, заключил парламентарий.