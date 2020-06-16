Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1573012990.html
Сенатор прокомментировал предложение Ликсутова по рабочему графику
При решении вопроса о возможном частичном переносе начала рабочего дня на 6-7 утра нужно узнать мнение людей, считает первый замглавы социального комитета... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
максим ликсутов
валерий рязанский
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152113/73/1521137315_0:0:3074:1730_1400x0_80_0_0_36de3bd089cff8c409d7429a8e8e32b7.jpg
https://ria.ru/20200616/1573012126.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152113/73/1521137315_0:0:3074:1730_1400x0_80_0_0_36de3bd089cff8c409d7429a8e8e32b7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152113/73/1521137315_139:0:2870:2048_1400x0_80_0_0_f37f39c137772f7a1b4ef6abc055f750.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152113/73/1521137315_480:0:2528:2048_1400x0_80_0_0_1f0ee2fabb88b440a75aa4c39883d37d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, максим ликсутов , валерий рязанский, москва, общество

Сенатор прокомментировал предложение Ликсутова по рабочему графику

16:24 16.06.2020
909
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 22 мая 2018
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 22 мая 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. При решении вопроса о возможном частичном переносе начала рабочего дня на 6-7 утра нужно узнать мнение людей, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил для соблюдения социальной дистанции ряд работников перевести на более ранее начало рабочего дня - с 6-7 часов утра.
"Есть специальная норма Трудового кодекса, которая регламентирует начало и продолжительность рабочего дня. Она содержит оговорку о том, что местные органы власти субъектов РФ могут принимать свои решения (по рабочему графику - ред.) для обеспечения более мягкого режима работы транспорта", - сказал Рязанский РИА Новости во вторник.
Он отметил, что на коммерческих предприятиях эта норма должна учитываться в коллективном договоре, если вносить предлагаемые изменения, должны быть дополнительные согласительные процедуры.
Мужчина с ноутбуком
16:16
Эксперт рассказал, кого из работников можно оставить на удаленной работе
"Для работников бюджетной сферы свое постановление может выпустить мэр города", - пояснил он.
Вместе с тем, Рязанский считает, что "регламентировать эти изменения будет непросто, нужно спросить мнение людей".
"Например, маму переведут на более ранний график начала работы, а детский сад открывается только в восемь", - привел пример он.
Кроме того, с учетом новых форм занятости, включая дистанционную работу, интернет-площадки, все это требует обсуждения, заключил парламентарий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
300033
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМаксим ЛиксутовВалерий РязанскийМоскваОбщество
Рекомендуем
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
В Самарской области продлили режим самоизоляции
Города мира. Амстердам
В Амстердаме собирают подписи за ограничение числа туристов
Патриотические граффити на Таганской площади с надписью Россия и Крым – вместе навсегда
Украина потребовала от испанской телекомпании исправить карту с Крымом
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
"Газпром" начал демонтировать трубы для транзита через Украину
Машина полиции на одной из улиц Нью-Йорка
Полиция Нью-Йорка не нашла криминала в отравлении сотрудников
Окрошка на кефире
В НИИ питания рассказали, кому не стоит есть окрошку на квасе
Мужчина с ноутбуком
Эксперт рассказал, кого из работников можно оставить на удаленной работе
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
Белоусов обсудил с депутатами ГД и членами СФ восстановление экономики
Дом правительства РФ
Правительство распределило субсидии на программы развития пяти регионов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Минтруд рассказал о проекте об удаленной работе
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
В ООН отметили рост числа нуждающихся в гуманитарной помощи сирийцев
Девушка у фонтанов на Поклонной горе в Москве
Синоптики пообещали москвичам похолодание на выходных
Медики вышли на улицы Парижа
В Париже на акции протеста медиков начались беспорядки
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" перестал считать снабжение газом Донбасса поставками на Украину
Смартфон
Операторы связи поддерживают идею законопроекта об удаленной работе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:18Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ
22:13Террористы обстреляли населенный пункт в Алеппо
22:09РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
Лента новостейМолния