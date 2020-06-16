https://ria.ru/20200616/1573012630.html
В Париже на акции протеста медиков начались беспорядки
На масштабной акции протеста медицинских работников в Париже начались беспорядки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:21
2020-06-16T18:21
франция
париж
в мире
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6
франция
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Медики вышли на улицы Парижа
Акция протеста медработников в Париже
2020-06-16T16:21
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Беспорядки во время акции протеста медиков в Париже
На акции протеста медиков в Париже начались беспорядки.
2020-06-16T16:21
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Столкновения демонстрантов с полицией у Дома инвалидов в Париже
Столкновения демонстрантов с полицией у Дома инвалидов в Париже продолжаются уже более часа, наш корреспондент на месте следит за происходящим. Задержаны 16 человек, ближайший мост через Сену оцеплен полицией.
2020-06-16T16:21
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, франция, париж, в мире