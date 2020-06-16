Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1573012630.html
В Париже на акции протеста медиков начались беспорядки
На масштабной акции протеста медицинских работников в Париже начались беспорядки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:21
франция
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573015352_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_20ffbe4ff648789475cf3c7b7de7e243.jpg
6
франция
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Медики вышли на улицы Парижа
Акция протеста медработников в Париже
2020-06-16T16:21
true
PT0M30S
Беспорядки во время акции протеста медиков в Париже
На акции протеста медиков в Париже начались беспорядки.
2020-06-16T16:21
true
PT0M29S
Столкновения демонстрантов с полицией у Дома инвалидов в Париже
Столкновения демонстрантов с полицией у Дома инвалидов в Париже продолжаются уже более часа, наш корреспондент на месте следит за происходящим. Задержаны 16 человек, ближайший мост через Сену оцеплен полицией.
2020-06-16T16:21
true
PT0M50S
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573015352_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_20ffbe4ff648789475cf3c7b7de7e243.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573015352_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_47b59688f6d6eddf29f50fc206b19482.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573015352_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_94bf85c94f2e4f35a0d9aed4ecac81e1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, франция, париж, в мире
В Париже на акции протеста медиков начались беспорядки
ПАРИЖ, 16 июн — РИА Новости, Людмила Орищенко. На масштабной акции протеста медицинских работников в Париже начались беспорядки, передает корреспондент РИА Новости.
2020-06-16T16:21
true
PT0M30S

В Париже на акции протеста медиков начались беспорядки

16:21 16.06.2020 (обновлено: 18:21 16.06.2020)
3962
ПАРИЖ, 16 июн — РИА Новости, Людмила Орищенко. На масштабной акции протеста медицинских работников в Париже начались беспорядки, передает корреспондент РИА Новости.
Манифестация стартовала во второй половине дня от Министерства здравоохранения Франции и поначалу проходила спокойно, пока колона не вышла к площади у Дома инвалидов. Радикально настроенная молодежь в черной одежде и масках забросала камнями полицейских, подожгла пластиковые заграждения. В ответ сотрудники правоохранительных органов неоднократно применяли слезоточивый газ.
При этом одна часть колонны демонстрантов продолжила мирное шествие, которое должно завершиться у Нацсобрания Франции, а движение остальной части фактически заблокировано из-за беспорядков на улице Университет.
Акции проходят сегодня и во многих других городах страны. Тысячи медицинских работников вышли на улицы защищать свои права, требуя, в частности, повысить зарплаты, провести дополнительный набор персонала и прекратить сокращать количество коек в больницах.
641975135
Обсудить 6
ФранцияПарижВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии. Октябрь 2017
В Германии отреагировали на решение Трампа вывести войска
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
"Газпром" начал демонтировать трубы для транзита через Украину
Строительство газопровода Северный поток-2
Оператор "Северного потока — 2" отправил Дании новый запрос по судам
Сотрудники полиции и следственного комитета на месте стрельбы на Ленинском проспекте
Раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к наградам
Кадр видео, снятого в Назарани
Названы причины перестрелки в Ингушетии
Автомобиль полиции
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
Кадр из фильма Мумия
Новые лица старых героев. Актеры, которых зря заменили в фильмах
Стоп-кадр видео со страницы в instagram Филипа Киркорова
Ветеран афганской войны пригрозил Киркорову после ролика о десантнике
Спички
В Новосибирской области подросток не захотел идти в школу и сжег ее
Глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст и исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономике Михаэль Хармс на пресс-конференции в Берлине по Северному потоку 2
В Германии призвали отвечать на санкции США против "Северного потока — 2"
Видео взрыва в Кэсоне
Взрыв в КНДР межкорейского офиса связи попал на видео
Дезинфекционный туннель в резиденции президента
Названо средство защиты резиденции Путина от коронавируса
Патриотические граффити на Таганской площади с надписью Россия и Крым – вместе навсегда
Украина потребовала от испанской телекомпании исправить карту с Крымом
Ровшан Аскеров
Аскеров заступился за ведущего "Что? Где? Когда?" после скандальной игры
Автомобили скорой помощи
При перестрелке в Ингушетии погибли не менее трех человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:18Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ
22:13Террористы обстреляли населенный пункт в Алеппо
22:09РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
Лента новостейМолния