В Париже на акции протеста медиков начались беспорядки

Манифестация стартовала во второй половине дня от Министерства здравоохранения Франции и поначалу проходила спокойно, пока колона не вышла к площади у Дома инвалидов. Радикально настроенная молодежь в черной одежде и масках забросала камнями полицейских, подожгла пластиковые заграждения. В ответ сотрудники правоохранительных органов неоднократно применяли слезоточивый газ.