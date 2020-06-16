Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1573012546.html
Власти оценили состояние двух пострадавших в ДТП под Челябинском
Двое пострадавших в ДТП с участием шести автомобилей, которое произошло во вторник в Челябинской области, находятся в состоянии средней степени тяжести,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:20
renault sandero
audi q7
катав-ивановский район
челябинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156073/54/1560735452_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_7cf6a00eb7d581a9b233884e4484d47d.jpg
2
катав-ивановский район
челябинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156073/54/1560735452_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_7cf6a00eb7d581a9b233884e4484d47d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156073/54/1560735452_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_027c930b5b051e6a2d41c4380cc956c9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156073/54/1560735452_458:0:2506:2048_1400x0_80_0_0_095964391000598785d57658ae35db6d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
renault sandero, audi q7, катав-ивановский район, челябинская область, происшествия

Власти оценили состояние двух пострадавших в ДТП под Челябинском

16:20 16.06.2020
8431
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 16 июн – РИА Новости. Двое пострадавших в ДТП с участием шести автомобилей, которое произошло во вторник в Челябинской области, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба минздрава региона.
Как сообщала пресс-служба УГИБДД России по региону, ДТП произошло сегодня около 13.20 (11.20 мск) на 1649 км автодороги Москва-Челябинск на территории Катав-Ивановского района. Грузовой автомобиль под управлением водителя 1984 года рождения, со слов водителя, из-за отказа тормозной системы совершил столкновение с движущимися попутно 5 автомобилями "Лада Гранта", ВАЗ-2114, Audi Q7, Renault Sandero и грузовым автомобилем Сино. В результате ДТП, по предварительным данным, 2 человека погибли и 7 получили ранения.
"В ДТП погибли 2 человека, пострадали 6 человек. Детей среди них нет. Двое в средней степени тяжести направлены в районную больницу города Катав - Ивановск и двое на амбулаторное лечение - все жители Башкирии", - говорится в сообщении.
Двоим помощь оказана на месте, уточняется в сообщении.
По данным пресс-центра прокуратуры региона, по поручению прокурора области Виталия Лопина организована проверка по факту данного ДТП, Катав-Ивановский городской прокурор незамедлительно выехал на место ДТП. В ходе проверки будет дана оценка исполнения предприятием, выпустившим машину в рейс, федерального законодательства, в том числе регулирующего режим труда и отдыха водителей, проведение предрейсовых технических и медицинских осмотров, а также иных требований закона о безопасности дорожного движения, поясняется в сообщении.
0209710
Обсудить 2
Renault SanderoAudi Q7Катав-Ивановский районЧелябинская областьПроисшествия
Рекомендуем
Горно-Алтайск
В Республике Алтай вопреки ограничениям проводят массовые мероприятия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал предстоящий парад Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Празднование Нового года в Москве
В России предложили сократить новогодние праздники в 2021 году
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
"Газпром" начал демонтировать трубы для транзита через Украину
Медики на крыльце красной зоны
Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Во Флориде число случаев COVID-19 за сутки достигло рекордного значения
Дезинфекционный туннель в резиденции президента
Названо средство защиты резиденции Путина от коронавируса
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
Парад Победы не состоится в 14 российских городах
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
В Самарской области продлили режим самоизоляции
Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии
В Назрани в перестрелке погибли четыре человека
Скорая помощь
Источник сообщил о четырех погибших при перестрелке в Назрани
Пункт временного размещения для граждан Азербайджана в Дагестане
В Дагестане 11 человек пострадали в ходе конфликта в палаточном лагере
Слитки золота
Россия сократила производство золота
Автомобиль полиции
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:18Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ
22:13Террористы обстреляли населенный пункт в Алеппо
22:09РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
Лента новостейМолния