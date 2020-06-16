Власти оценили состояние двух пострадавших в ДТП под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июн – РИА Новости. Двое пострадавших в ДТП с участием шести автомобилей, которое произошло во вторник в Челябинской области, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба минздрава региона.
Как сообщала пресс-служба УГИБДД России по региону, ДТП произошло сегодня около 13.20 (11.20 мск) на 1649 км автодороги Москва-Челябинск на территории Катав-Ивановского района. Грузовой автомобиль под управлением водителя 1984 года рождения, со слов водителя, из-за отказа тормозной системы совершил столкновение с движущимися попутно 5 автомобилями "Лада Гранта", ВАЗ-2114, Audi Q7, Renault Sandero и грузовым автомобилем Сино. В результате ДТП, по предварительным данным, 2 человека погибли и 7 получили ранения.
"В ДТП погибли 2 человека, пострадали 6 человек. Детей среди них нет. Двое в средней степени тяжести направлены в районную больницу города Катав - Ивановск и двое на амбулаторное лечение - все жители Башкирии", - говорится в сообщении.
Двоим помощь оказана на месте, уточняется в сообщении.
По данным пресс-центра прокуратуры региона, по поручению прокурора области Виталия Лопина организована проверка по факту данного ДТП, Катав-Ивановский городской прокурор незамедлительно выехал на место ДТП. В ходе проверки будет дана оценка исполнения предприятием, выпустившим машину в рейс, федерального законодательства, в том числе регулирующего режим труда и отдыха водителей, проведение предрейсовых технических и медицинских осмотров, а также иных требований закона о безопасности дорожного движения, поясняется в сообщении.