Власти оценили состояние двух пострадавших в ДТП под Челябинском

"В ДТП погибли 2 человека, пострадали 6 человек. Детей среди них нет. Двое в средней степени тяжести направлены в районную больницу города Катав - Ивановск и двое на амбулаторное лечение - все жители Башкирии", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра прокуратуры региона, по поручению прокурора области Виталия Лопина организована проверка по факту данного ДТП, Катав-Ивановский городской прокурор незамедлительно выехал на место ДТП. В ходе проверки будет дана оценка исполнения предприятием, выпустившим машину в рейс, федерального законодательства, в том числе регулирующего режим труда и отдыха водителей, проведение предрейсовых технических и медицинских осмотров, а также иных требований закона о безопасности дорожного движения, поясняется в сообщении.