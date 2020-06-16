Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1573012436.html
НИЦ имени Жуковского разработает концепцию сверхзвукового лайнера
Национальный исследовательский центр (НИЦ) "Институт имени Н.Е. Жуковского" по заказу министерства промышленности и торговли РФ разработает в 2020-2021 годах... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:19
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155257/51/1552575132_0:74:1921:1154_1400x0_80_0_0_87911ccf8e8c4b8cd8f3dfd65ebb0f6e.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200512/1571309504.html
https://ria.ru/20200512/1571170714.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155257/51/1552575132_0:74:1921:1154_1400x0_80_0_0_87911ccf8e8c4b8cd8f3dfd65ebb0f6e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155257/51/1552575132_2:0:1710:1281_1400x0_80_0_0_eae9ac92fb4ff36e049f54312fa769eb.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155257/51/1552575132_215:0:1496:1281_1400x0_80_0_0_ba82f3c12ee3979e32f4c3c0cd472898.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

НИЦ имени Жуковского разработает концепцию сверхзвукового лайнера

16:19 16.06.2020
353
CC0 / skeeze / cockpitПилоты в кабине самолета
Пилоты в кабине самолета
CC0 / skeeze / cockpit
Пилоты в кабине самолета. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Национальный исследовательский центр (НИЦ) "Институт имени Н.Е. Жуковского" по заказу министерства промышленности и торговли РФ разработает в 2020-2021 годах концепцию сверхзвукового самолета и программу его создания, следует из данных портала госзакупок.
Контракт на сумму почти 718 миллионов рублей заключен 3 июня.
Первый экспериментальный полет опытного, сверхзвукового, магистрального, пассажирского самолета ТУ-144
12 мая, 11:09Сказано в эфире
"Иной подход". Россия создает гражданский сверхзвуковой самолетОпределены параметры двигателя для российского перспективного сверхзвукового гражданского самолета. Заслуженный военный летчик России Владимир Попов в эфире радио Sputnik рассказал, сколько времени может занять создание лайнера.
Предметом контракта стала научно-исследовательская работа "Комплексный научно-технологический проект разработки научно-технического задела в обеспечение создания сверхзвукового гражданского самолета" Шифр "СГС-Т1". Уточняется, что работы будут выполняться в рамках госпрограммы "Развитие авиационной промышленности".
"Актуальность создания сверхзвуковых гражданских самолетов (СГС) в Российской Федерации обуславливается также необходимостью повышения уровня мобильности экономических субъектов в условиях протяженной территории России и возможностью экспорта высокотехнологичной продукции гражданского назначения", - отмечает заказчик в качестве одного из обоснований актуальности работ.
Согласно техзаданию, исполнитель должен разработать концепцию программы создания сверхзвукового самолета, отвечающего современным международным требованиям, в том числе по показателям шумопоглощения и экологичности. Заказчик ожидает от исполнителя готовые предложения по облику и размерности будущего самолета.
Работы должны быть выполнены до 15 декабря 2021 года, срок действия контракта истекает в феврале 2022 года.
Кирилл Иванович Сыпало, генеральный директор ФГУП ЦАГИ, член-корреспондент РАН
12 мая, 10:00
Кирилл Сыпало: в создании сверхзвукового лайнера мы можем быть лидерами
2011000
Обсудить 0
РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
Рекомендуем
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
Названы отменившие парады Победы российские города
Празднование Нового года в Москве
В России предложили сократить новогодние праздники в 2021 году
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев осудил "Современник" за заявление в поддержку Ефремова
Скорая помощь
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Сотрудник полиции
В Приамурье мать, заставлявшую дочь целовать отчима, могут лишить прав
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую девочку
Пьяный мужчина
Названо идеальное средство от похмелья
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
"Газпром" начал демонтировать трубы для транзита через Украину
Константин Красиков
"Избили и хотели скрыть": разведчик из роты "Гюрзы" умер в больнице
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше
Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ
Ровшан Аскеров
Аскеров заступился за ведущего "Что? Где? Когда?" после скандальной игры
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал предстоящий парад Победы в Москве
Алена Верди
Умерла лжехирург из Краснодара Алена Верди
Прохожие около баннера, информирующего об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, в Новосибирске
Чью диктатуру готовят поправки в Конституцию
Строительство газопровода Северный поток-2
Оператор "Северного потока — 2" отправил Дании новый запрос по судам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:18Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ
22:13Террористы обстреляли населенный пункт в Алеппо
22:09РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
Лента новостейМолния