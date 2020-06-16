НИЦ имени Жуковского разработает концепцию сверхзвукового лайнера

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Национальный исследовательский центр (НИЦ) "Институт имени Н.Е. Жуковского" по заказу министерства промышленности и торговли РФ разработает в 2020-2021 годах концепцию сверхзвукового самолета и программу его создания, следует из данных портала госзакупок.
Контракт на сумму почти 718 миллионов рублей заключен 3 июня.
12 мая, 11:09Сказано в эфире"Иной подход". Россия создает гражданский сверхзвуковой самолетОпределены параметры двигателя для российского перспективного сверхзвукового гражданского самолета. Заслуженный военный летчик России Владимир Попов в эфире радио Sputnik рассказал, сколько времени может занять создание лайнера.
Предметом контракта стала научно-исследовательская работа "Комплексный научно-технологический проект разработки научно-технического задела в обеспечение создания сверхзвукового гражданского самолета" Шифр "СГС-Т1". Уточняется, что работы будут выполняться в рамках госпрограммы "Развитие авиационной промышленности".
"Актуальность создания сверхзвуковых гражданских самолетов (СГС) в Российской Федерации обуславливается также необходимостью повышения уровня мобильности экономических субъектов в условиях протяженной территории России и возможностью экспорта высокотехнологичной продукции гражданского назначения", - отмечает заказчик в качестве одного из обоснований актуальности работ.
Согласно техзаданию, исполнитель должен разработать концепцию программы создания сверхзвукового самолета, отвечающего современным международным требованиям, в том числе по показателям шумопоглощения и экологичности. Заказчик ожидает от исполнителя готовые предложения по облику и размерности будущего самолета.
Работы должны быть выполнены до 15 декабря 2021 года, срок действия контракта истекает в феврале 2022 года.