НИЦ имени Жуковского разработает концепцию сверхзвукового лайнера

Контракт на сумму почти 718 миллионов рублей заключен 3 июня.

Предметом контракта стала научно-исследовательская работа "Комплексный научно-технологический проект разработки научно-технического задела в обеспечение создания сверхзвукового гражданского самолета" Шифр "СГС-Т1". Уточняется, что работы будут выполняться в рамках госпрограммы "Развитие авиационной промышленности".

"Актуальность создания сверхзвуковых гражданских самолетов (СГС) в Российской Федерации обуславливается также необходимостью повышения уровня мобильности экономических субъектов в условиях протяженной территории России и возможностью экспорта высокотехнологичной продукции гражданского назначения", - отмечает заказчик в качестве одного из обоснований актуальности работ.

Согласно техзаданию, исполнитель должен разработать концепцию программы создания сверхзвукового самолета, отвечающего современным международным требованиям, в том числе по показателям шумопоглощения и экологичности. Заказчик ожидает от исполнителя готовые предложения по облику и размерности будущего самолета.