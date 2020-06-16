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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200616/1573012290.html
В ГП рассказали о контактах с ЦИК по голосованию по поправкам
Ни одно возможное нарушение в ходе предстоящего Всероссийского голосования по поправкам в конституцию не останется без прокурорского внимания, заявил первый... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:17
голосование по поправкам в конституцию
татьяна москалькова
александр буксман
владимир путин
москва
нижегородская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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татьяна москалькова, александр буксман, владимир путин, москва, нижегородская область, общество

В ГП рассказали о контактах с ЦИК по голосованию по поправкам

16:17 16.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Ни одно возможное нарушение в ходе предстоящего Всероссийского голосования по поправкам в конституцию не останется без прокурорского внимания, заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Так он ответил на ремарку омбудсмена Татьяны Москальковой, заявившей о поступлении в аппарат уполномоченного по правам человека жалоб о принуждении граждан их работодателями к голосованию.
"Есть приказ генпрокурора, регламентирующий работу всех прокуратур, всех звеньев прокурорских работников по защите избирательных прав, применительно к голосованию 1 июля издан специальный документ, направленный на места. С ЦИК мы работаем в полном каждодневном контакте. Я рассчитываю, что, как всегда, серьезных нарушений не будет. Но все они будут иметь прокурорское внимание и разрешение", - сказал Буксман.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов: Москвы и Нижегородской области.
Нарезка напечатанных бюллетеней к голосованию по поправкам в Конституцию РФ на ОАО Подольская фабрика офсетной печати
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Голосование по поправкам в КонституциюТатьяна МоскальковаАлександр БуксманВладимир ПутинМоскваНижегородская областьОбщество
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