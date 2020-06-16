В ГП рассказали о контактах с ЦИК по голосованию по поправкам

"Есть приказ генпрокурора, регламентирующий работу всех прокуратур, всех звеньев прокурорских работников по защите избирательных прав, применительно к голосованию 1 июля издан специальный документ, направленный на места. С ЦИК мы работаем в полном каждодневном контакте. Я рассчитываю, что, как всегда, серьезных нарушений не будет. Но все они будут иметь прокурорское внимание и разрешение", - сказал Буксман.