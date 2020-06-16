В ГП рассказали о контактах с ЦИК по голосованию по поправкам

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Ни одно возможное нарушение в ходе предстоящего Всероссийского голосования по поправкам в конституцию не останется без прокурорского внимания, заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Так он ответил на ремарку омбудсмена Татьяны Москальковой, заявившей о поступлении в аппарат уполномоченного по правам человека жалоб о принуждении граждан их работодателями к голосованию.
"Есть приказ генпрокурора, регламентирующий работу всех прокуратур, всех звеньев прокурорских работников по защите избирательных прав, применительно к голосованию 1 июля издан специальный документ, направленный на места. С ЦИК мы работаем в полном каждодневном контакте. Я рассчитываю, что, как всегда, серьезных нарушений не будет. Но все они будут иметь прокурорское внимание и разрешение", - сказал Буксман.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов: Москвы и Нижегородской области.