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В Амстердаме собирают подписи за ограничение числа туристов
Петиция, призывающая городской совет Амстердама ограничить число туристов, прибывающих в город, была подписана более 18 тысяч раз, сообщает DutchNews.nl. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:22
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новости - туризм, нидерланды

В Амстердаме собирают подписи за ограничение числа туристов

16:22 16.06.2020
381
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГорода мира. Амстердам
Города мира. Амстердам
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Петиция, призывающая городской совет Амстердама ограничить число туристов, прибывающих в город, была подписана более 18 тысяч раз, сообщает DutchNews.nl.
В ней предлагается ввести лимит на проживание туристов на ближайшие пять лет, запрет на открытие новых гостиниц и на аренду жилья для отдыха. А также — повысить туристические налоги.
Если петиция соберет 27 тысяч подписей, этого будет достаточно, чтобы заставить городской совет провести референдум по данному вопросу.
Между тем, путешественники медленно возвращаются в Нидерланды, и правительство заявило, что ждут гостей из большинства европейских стран, за исключением Великобритании и Швеции. Однако иностранцам необходимо заранее забронировать жилье и соблюдать местные правила социального дистанцирования. Гости из-за пределов ЕС пока не могут посещать Нидерланды.
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