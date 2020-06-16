ООН потребовала от ПНС Ливии расследовать захват египетских рабочих

Как сообщается в заявлении миссии в Twitter, UNSMIL "выражает обеспокоенность по поводу ареста и жестокого обращения с большим количеством египетских граждан в Тархуне".
"(Миссия) призывает местные власти в Триполи провести немедленное расследование, выявить судьбу и местонахождение этих людей и обеспечить обращение с ними в соответствии с международными стандартами", - заявили в UNSMIL.
Ранее египетские СМИ сообщили о том, что в ливийском городе Тархуна отряды ПНС захватили около двухсот египетских рабочих, приехавших в соседнюю страну на заработки. На распространенных в социальных сетях видеокадрах видно, как десятки схваченных египетских рабочих подвергаются пыткам и унижениям.
Спикер парламента Египта Али Абдель Аль в понедельник в ходе парламентской сессии заявил, что ответ Каира на захват египетских рабочих в Ливии отрядами ПНС "может быть ощутимым". Ряд египетских депутатов в ходе сессии в понедельник выступили с эмоциональными призывами к правительству страны, требуя от него вызволить из рук вооруженных группировок в Ливии египетских граждан.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
Глава генерального штаба египетской армии генерал-лейтенант Мухаммед Фарид 10 июня заявил о том, что египетская армия находится в наивысшей степени боевой готовности на фоне региональных вызовов для Каира.
В начале минувшей недели пользователи социальных сетей в Египте распространили видео с мобильных телефонов, где запечатлено перемещение десятков танков и бронетранспортеров. По сообщениям разместивших эти кадры в соцсетях авторов видео, колонны с бронетехникой двигались в сторону границы с Ливией.
В субботу, 6 июня, в Каире состоялась встреча президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступило Правительство национального согласия и Турция.