ООН потребовала от ПНС Ливии расследовать захват египетских рабочих

Глава генерального штаба египетской армии генерал-лейтенант Мухаммед Фарид 10 июня заявил о том, что египетская армия находится в наивысшей степени боевой готовности на фоне региональных вызовов для Каира.

В начале минувшей недели пользователи социальных сетей в Египте распространили видео с мобильных телефонов, где запечатлено перемещение десятков танков и бронетранспортеров. По сообщениям разместивших эти кадры в соцсетях авторов видео, колонны с бронетехникой двигались в сторону границы с Ливией.