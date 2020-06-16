https://ria.ru/20200616/1573011930.html
В Ингушетии завели дело после перестрелки, где погибли четыре человека
Уголовное дело завели в Ингушетии по факту перестрелки, в результате которой четверо мужчин погибли и трое госпитализированы с ранениями, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:14
2020-06-16T16:15
перестрелка в ингушетии
следственный комитет россии (ск рф)
республика ингушетия
происшествия
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https://ria.ru/20200615/1572973155.html
республика ингушетия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802657_0:617:2544:2048_1400x0_80_0_0_ddf4442e9417aa75f9b8b79f05937653.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
перестрелка в ингушетии , следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия, происшествия