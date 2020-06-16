Президент Киргизии назначил Боронова и.о. главы кабмина

Во вторник коалиция парламентского большинства одобрила кандидатуру Боронова на пост главы кабмина. Теперь его должны утвердить весь состав парламента и президент страны.

Боронов с 2018 года занимал пост первого вице-премьера республики. До этого в течение 7 лет был министром чрезвычайных ситуаций.