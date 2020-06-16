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Президент Киргизии назначил Боронова и.о. главы кабмина
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назначил первого вице-премьера Кубатбека Боронова исполняющим обязанности главы кабмина до формирования нового состава... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:10
сооронбай жээнбеков
кубатбек боронов
киргизия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, киргизия, в мире

Президент Киргизии назначил Боронова и.о. главы кабмина

16:10 16.06.2020
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© Фото : Пресс-служба правительства / Сабыр АильчиевКубатбек Боронов
Кубатбек Боронов
© Фото : Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев
Кубатбек Боронов. Архивное фото
БИШКЕК, 16 июн - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назначил первого вице-премьера Кубатбека Боронова исполняющим обязанности главы кабмина до формирования нового состава правительства, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы государства.
"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому на исполняющего обязанности первого вице-премьера Боронова Кубатбека Айылчиевича возложено исполнение обязанностей премьер-министра Кыргызской Республики до формирования нового состава правительства Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.
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Биография Кубатбека Боронова
В понедельник премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. Причиной этого решения сам чиновник назвал скандал вокруг незаконной продажи радиочастот, который разгорелся в парламенте страны в середине мая. По версии депутатов, 200 мегагерц радиочастот были проданы одному из мобильных операторов Киргизии незаконно, в результате государству был нанесен многомиллионный ущерб. На заседании парламента 20 мая депутат Жанар Акаев высказал предположение о возможной причастности премьера к этому делу. Абылгазиев все обвинения в свой адрес назвал необоснованными и выразил надежду на то, что следствие "найдет истинных виновных в нарушении закона".
Во вторник коалиция парламентского большинства одобрила кандидатуру Боронова на пост главы кабмина. Теперь его должны утвердить весь состав парламента и президент страны.
Боронов с 2018 года занимал пост первого вице-премьера республики. До этого в течение 7 лет был министром чрезвычайных ситуаций.
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Сооронбай ЖээнбековКубатбек БороновКиргизияВ мире
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