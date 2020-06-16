Ульяновского священника запретили в служении из-за членства в ЕР

САМАРА, 16 июн - РИА Новости. Священника Игоря Пашменова освободили от должности настоятеля храма в ульяновском селе после того, как узнали о том, что тот состоит в "Единой России", сообщили РИА Новости в пресс-службе реготделения партии.
Ранее в социальных сетях был опубликован указ главы Симбирской митрополии, митрополита Симбирского и Новоспасского Иосифа, согласно которому Игорь Пашменов освобождается от должности настоятеля храма в честь Рождества Христова в селе Арбузовка Цильнинского района Ульяновской области. Документом Пашменов также выводится за штат Симбирской епархии с запрещением в священнослужении сроком на три года "в связи с членством и исполнением должностных обязанностей в политической партии". На сайте ульяновского реготделения "Единой России" указано, что Пашменов входит в региональный политический совет партии.
"Действительно, незадолго до принятого Симбирской епархией решения, они направили в наш адрес запрос, достоверна ли информация о партийности священника. Очень сожалеем, что нынешним руководством епархии было принято решение об освобождении от должности протоиерея Игоря Пашменова", - цитирует пресс-служба секретаря ульяновского реготделения "Единой России" Василия Гвоздева.
Он отметил, что по уставу партии "Единая Россия" работа священнослужителем, так же, как и то, считает ли себя человек верующим или нет, не является основанием для отказа ему в приеме в партию и участии в партийной жизни. "Очень надеемся, что этот факт не нарушит сложившиеся хорошие отношения отца Игоря с жителями района, поскольку это уважение заработано более чем за двадцать лет служения в православном храме в селе Арбузовка", - добавил Гвоздев.
В Симбирской митрополии на запрос РИА Новости пока не ответили.