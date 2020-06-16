Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1573011323.html
В МЧС назвали главную причину пожаров в детских лагерях
Основной причиной возникновения пожаров в детских лагерях является неисправность электроустановочных изделий, из-за этого происходит 98% возгораний, сообщил... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:07
ринат еникеев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:206:3027:1909_1400x0_80_0_0_044c2af0be711afee3fbaa78f40b80e6.jpg
https://ria.ru/20200616/1573000182.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:206:3027:1909_1400x0_80_0_0_044c2af0be711afee3fbaa78f40b80e6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_296:0:3027:2048_1400x0_80_0_0_2d0f8274ff54e7ff98909288f7d90c8d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_979:0:3027:2048_1400x0_80_0_0_6cb5309662084f2845e23df4e32865b9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ринат еникеев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В МЧС назвали главную причину пожаров в детских лагерях

16:07 16.06.2020
110
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Основной причиной возникновения пожаров в детских лагерях является неисправность электроустановочных изделий, из-за этого происходит 98% возгораний, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
"Самая главная причина пожара - это неисправность электроустановочных изделий", - сказал он в ходе онлайн-конференции, посвященной подготовке МЧС России к оздоровительной кампании 2020 года.
По его словам, неправильные монтаж электропроводов и использование самих источников потребителями приводят к 98% пожаров в детских лагерях.
Пожар на Камчатке
13:48
На Камчатке ввели режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожара
101210
Обсудить 0
Ринат ЕникеевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
Рекомендуем
Пожар на Камчатке
На Камчатке ввели режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожара
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" перестал считать снабжение газом Донбасса поставками на Украину
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии. Октябрь 2017
Немецкий депутат прокомментировал планы США вывести войска
Индия. Нью-Дели
Эксперты прокомментировали инцидент на границе Китая и Индии
Кадр видео, снятого в Назарани
В Росгвардии сообщили о гибели сотрудника в перестрелке в Назрани
Мигранты в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции
Берлин планирует принять 300 беженцев из греческих лагерей
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Источник: МЧС предложило снизить уровень ЧС в Норильске
Прокуратура
На Урале завели дело из-за осквернения символов воинской славы
Автомобиль пожарной службы вблизи улицы Рассказовская в Москве
В парке 850-летия Москвы произошла утечка дизтоплива после пожара
Окрошка на кефире
В НИИ питания рассказали, кому не стоит есть окрошку на квасе
Протоиерей Игорь Пашменов
Ульяновского священника запретили в служении из-за членства в ЕР
Алмазбек Атамбаев
Обвинение попросило 15 лет лишения свободы для Атамбаева
П/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора
Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
Цветение подсолнечника
Ростовские пожарные ликвидировали горение на поле с шелухой подсолнечника
Грузовой корабль Прогресс, пристыкованный к МКС
США запустят военный спутник с борта МКС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:18Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ
22:13Террористы обстреляли населенный пункт в Алеппо
22:09РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
Лента новостейМолния