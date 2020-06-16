В Росгвардии сообщили о гибели сотрудника в перестрелке в Назрани

"В городе Назрани 16 июня произошел конфликт на бытовой почве. В результате происшествия пострадал сотрудник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Ингушетия. С огнестрельным ранением он был доставлен в лечебное учреждение, где впоследствии скончался. Обстоятельства произошедшего уточняются", - говорится в сообщении.