В Росгвардии сообщили о гибели сотрудника в перестрелке в Назрани

ПЯТИГОРСК, 16 июн - РИА Новости. Сотрудник Росгвардии погиб в результате конфликта в Назрани, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского округа войск Росгвардии.
"В городе Назрани 16 июня произошел конфликт на бытовой почве. В результате происшествия пострадал сотрудник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Ингушетия. С огнестрельным ранением он был доставлен в лечебное учреждение, где впоследствии скончался. Обстоятельства произошедшего уточняются", - говорится в сообщении.
Ранее источник в правоохранительных органах Ингушетии сообщил РИА Новости, что в Назрани во вторник произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погибли четыре человека, включая сотрудника полиции, еще несколько человек получили ранения. По его информации, причиной конфликта стал спор из-за земельного участка. По данным минздрава Ингушетии, в перестрелке погибли три человека, еще трое получили ранения и были доставлены в больницу. Один из них находился в крайне тяжелом состоянии, двое других – в тяжелом. Позже минздрав региона сообщил, что один из госпитализированных скончался.