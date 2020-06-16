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В Росгвардии сообщили о гибели сотрудника в перестрелке в Назрани
Сотрудник Росгвардии погиб в результате конфликта в Назрани, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского округа войск Росгвардии. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:00
перестрелка в ингушетии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
назрань
происшествия
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перестрелка в ингушетии , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), назрань, происшествия

В Росгвардии сообщили о гибели сотрудника в перестрелке в Назрани

16:00 16.06.2020
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© Кадр видео очевидцаКадр видео, снятого в Назарани
Кадр видео, снятого в Назарани
© Кадр видео очевидца
ПЯТИГОРСК, 16 июн - РИА Новости. Сотрудник Росгвардии погиб в результате конфликта в Назрани, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского округа войск Росгвардии.
"В городе Назрани 16 июня произошел конфликт на бытовой почве. В результате происшествия пострадал сотрудник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Ингушетия. С огнестрельным ранением он был доставлен в лечебное учреждение, где впоследствии скончался. Обстоятельства произошедшего уточняются", - говорится в сообщении.
Ранее источник в правоохранительных органах Ингушетии сообщил РИА Новости, что в Назрани во вторник произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погибли четыре человека, включая сотрудника полиции, еще несколько человек получили ранения. По его информации, причиной конфликта стал спор из-за земельного участка. По данным минздрава Ингушетии, в перестрелке погибли три человека, еще трое получили ранения и были доставлены в больницу. Один из них находился в крайне тяжелом состоянии, двое других – в тяжелом. Позже минздрав региона сообщил, что один из госпитализированных скончался.
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Перестрелка в ИнгушетииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)НазраньПроисшествия
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