Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1573010596.html
Обвинение попросило 15 лет лишения свободы для Атамбаева
Сторона обвинения на суде по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева попросила для экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:58
алмазбек атамбаев
бишкек
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155743/49/1557434958_0:0:2550:1434_1400x0_80_0_0_80136094124665a2e2e9a47cfba43d33.jpg
https://ria.ru/20200423/1570442276.html
https://ria.ru/20200221/1565061919.html
бишкек
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155743/49/1557434958_0:0:2550:1434_1400x0_80_0_0_80136094124665a2e2e9a47cfba43d33.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155743/49/1557434958_71:0:2476:1804_1400x0_80_0_0_81b2135dbd5a650cdbc5d0863aaafc79.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155743/49/1557434958_385:0:2087:1702_1400x0_80_0_0_caae1d8327b0645a0f91a8c1d2d2100d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире

Обвинение попросило 15 лет лишения свободы для Атамбаева

15:58 16.06.2020
435
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Алмазбек Атамбаев . Архивное фото
БИШКЕК, 16 июн - РИА Новости. Сторона обвинения на суде по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева попросила для экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества за коррупцию, сообщил РИА Новости во вторник адвокат бывшего лидера страны Замир Жоошев.
"Они попросили для Алмазбека Шаршеновича 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества", - заявил адвокат.
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
23 апреля, 08:04
Атамбаев отказался от участия в процессе по делу о беспорядках
По его словам, Атамбаеву инкриминируют организацию коррупции. "При этом, никаких веских доказательств вины экс-президента суду предоставлено не было", - добавил Жоошев.
Рассмотрение по существу уголовного дела о незаконном освобождении Батукаева, одним из обвиняемых по которому проходит Атамбаев, началось в суде в середине ноября 2019 года. Процесс проходит в закрытом режиме. Бывший президент отказался от участия в процессе, по решению судьи он был удален из зала суда до конца процесса.
В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул страну. По версии следствия, к его освобождению могли быть причастны высокопоставленные чиновники, в том числе экс-президент Атамбаев. Им инкриминируется "организация коррупции в интересах организованной преступной группы".
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Экс-президент неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане
21 февраля, 14:40
Депутаты парламента Киргизии посетили Атамбаева в СИЗО
511033
Обсудить 0
Алмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии. Октябрь 2017
Немецкий депутат прокомментировал планы США вывести войска
Индия. Нью-Дели
Эксперты прокомментировали инцидент на границе Китая и Индии
Строительство трубопровода Северный поток - 2
В Uniper назвали санкции США по "Северному потоку — 2" неправомерными
Строительство газопровода Северный поток-2
Оператор "Северного потока — 2" отправил Дании новый запрос по судам
Врач в госпитале COVID-19
У беременных с COVID-19 обнаружили симптомы опасной патологии
Кадр видео, снятого в Назарани
В Росгвардии сообщили о гибели сотрудника в перестрелке в Назрани
Жара в Москве
В Москве 17 июня может быть установлен температурный рекорд
Статуя Фемиды в суде
Суд объявил об окончании следствия по делу "Сети"*
Кубатбек Боронов
Президент Киргизии назначил Боронова и.о. главы кабмина
Строительство газопровода Северный поток-2
Германия и Польша не согласовали позиции по "Северному потоку — 2"
Сотрудники правоохранительных органов Армении задерживают участника акции у здания парламента в Ереване. 16 июня 2020
В Ереване задержали 150 человек у здания парламента
Прокуратура
На Урале завели дело из-за осквернения символов воинской славы
Режиссер Эмир Кустурица
Кустурица приедет на парад Победы в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назначил своего экс-советника первым замсекретаря СНБО Украины
Девушка у фонтанов на Поклонной горе в Москве
Синоптики пообещали москвичам похолодание на выходных
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:13Террористы обстреляли населенный пункт в Алеппо
22:09РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
Лента новостейМолния