Обвинение попросило 15 лет лишения свободы для Атамбаева

БИШКЕК, 16 июн - РИА Новости. Сторона обвинения на суде по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева попросила для экс-президента Киргизии Сторона обвинения на суде по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева попросила для экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества за коррупцию, сообщил РИА Новости во вторник адвокат бывшего лидера страны Замир Жоошев.

"Они попросили для Алмазбека Шаршеновича 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества", - заявил адвокат.

По его словам, Атамбаеву инкриминируют организацию коррупции. "При этом, никаких веских доказательств вины экс-президента суду предоставлено не было", - добавил Жоошев.

Рассмотрение по существу уголовного дела о незаконном освобождении Батукаева, одним из обвиняемых по которому проходит Атамбаев, началось в суде в середине ноября 2019 года. Процесс проходит в закрытом режиме. Бывший президент отказался от участия в процессе, по решению судьи он был удален из зала суда до конца процесса.

В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека . Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул страну. По версии следствия, к его освобождению могли быть причастны высокопоставленные чиновники, в том числе экс-президент Атамбаев. Им инкриминируется "организация коррупции в интересах организованной преступной группы".