Немецкий депутат прокомментировал планы США вывести войска

"С моей точки зрения, объявленный частичный вывод американских вооруженных сил является суверенным решением правительства США. Однако крайне прискорбно, что о решении такого масштаба не было сообщено заранее. Военные части, скорее, играют второстепенную роль в современной войне. Поэтому я считаю маловероятным, что в случае крупного военного конфликта, учитывая значительный арсенал ядерного оружия как на европейском континенте, так и за рубежом, использование войск будет самой продуктивной мерой. Таким образом, объявленный вывод или переброска войск США не представляет каких-либо существенных рисков для безопасности Германии", - заявил парламентарий.