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Немецкий депутат прокомментировал планы США вывести войска
Вывод войск США не усилит риски для безопасности Германии, сожаление вызывает лишь то, что Вашингтон не счел нужным сообщить о столь масштабном решении заранее, РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:56
вальдемар гердт
дональд трамп
нато
германия
вашингтон (город)
сша
берлин (город)
в мире
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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вальдемар гердт, дональд трамп, нато, германия, вашингтон (город), сша, берлин (город), в мире

Немецкий депутат прокомментировал планы США вывести войска

15:56 16.06.2020
822
© Фото : U.S. Army / Spc. Randy WrenВоеннослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии. Октябрь 2017
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии. Октябрь 2017
© Фото : U.S. Army / Spc. Randy Wren
БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Вывод войск США не усилит риски для безопасности Германии, сожаление вызывает лишь то, что Вашингтон не счел нужным сообщить о столь масштабном решении заранее, заявил РИА Новости депутат, член международного комитета бундестага ФРГ от фракции "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал вдвое сократить число американских военных в Германии, до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО.
"С моей точки зрения, объявленный частичный вывод американских вооруженных сил является суверенным решением правительства США. Однако крайне прискорбно, что о решении такого масштаба не было сообщено заранее. Военные части, скорее, играют второстепенную роль в современной войне. Поэтому я считаю маловероятным, что в случае крупного военного конфликта, учитывая значительный арсенал ядерного оружия как на европейском континенте, так и за рубежом, использование войск будет самой продуктивной мерой. Таким образом, объявленный вывод или переброска войск США не представляет каких-либо существенных рисков для безопасности Германии", - заявил парламентарий.
Он добавил, что сокращение американской группировки станет "хорошим стимулом для того, чтобы подумать о собственных концепциях и стратегиях безопасности, а не полагаться исключительно на "большого брата" по ту сторону Атлантики".
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Вальдемар ГердтДональд ТрампНАТОГерманияВашингтон (город)СШАБерлин (город)В мире
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