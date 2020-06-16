https://ria.ru/20200616/1573010391.html
Немецкий депутат прокомментировал планы США вывести войска
Вывод войск США не усилит риски для безопасности Германии, сожаление вызывает лишь то, что Вашингтон не счел нужным сообщить о столь масштабном решении заранее, РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:56
2020-06-16T15:56
вальдемар гердт
дональд трамп
нато
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сша
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вальдемар гердт, дональд трамп, нато, германия, вашингтон (город), сша, берлин (город), в мире
БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости.
Вывод войск США
не усилит риски для безопасности Германии
, сожаление вызывает лишь то, что Вашингтон
не счел нужным сообщить о столь масштабном решении заранее, заявил РИА Новости депутат, член международного комитета бундестага ФРГ от фракции "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт
.
Ранее президент США Дональд Трамп
пообещал вдвое сократить число американских военных в Германии, до 25 тысяч человек, поскольку Берлин
просрочил свои платежи в НАТО
.
"С моей точки зрения, объявленный частичный вывод американских вооруженных сил является суверенным решением правительства США. Однако крайне прискорбно, что о решении такого масштаба не было сообщено заранее. Военные части, скорее, играют второстепенную роль в современной войне. Поэтому я считаю маловероятным, что в случае крупного военного конфликта, учитывая значительный арсенал ядерного оружия как на европейском континенте, так и за рубежом, использование войск будет самой продуктивной мерой. Таким образом, объявленный вывод или переброска войск США не представляет каких-либо существенных рисков для безопасности Германии", - заявил парламентарий.
Он добавил, что сокращение американской группировки станет "хорошим стимулом для того, чтобы подумать о собственных концепциях и стратегиях безопасности, а не полагаться исключительно на "большого брата" по ту сторону Атлантики".