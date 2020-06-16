Оператор "Северного потока — 2" отправил Дании новый запрос по судам

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Оператор " Оператор " Северного потока — 2 ", компания Nord Stream 2 AG, попросила власти Дании внести изменение в полученное разрешение на строительство, сообщили РИА Новости в ее пресс-службе.

"Поправка имеет отношение к возможному использованию судов с якорным позиционированием и является пояснением лишь одного из условий разрешения", — отметили в компании.

Дания запретила использовать при строительстве трубопровода якорные суда, так как они могут задеть неразорвавшиеся боеприпасы на дне Балтийского моря.

Возможным вариантом достройки может быть использование такого трубоукладчика в сопровождении судна с динамическим позиционированием, которое способно удерживаться в нужной точке без якорей и швартовки.

Завершить строительство "Северного потока — 2" могут якорная баржа "Фортуна" компании МРТС с 12-точечной системой позиционирования и трубоукладчик "Академик Черский" с системой динамического позиционирования.

Оба судна сейчас находятся в порту Мукран — логистической базе "Северного потока — 2".

В Nord Stream 2 AG подчеркнули, что суда с якорным позиционированием успешно применяли при строительстве датского участка газопровода "Северный поток", а также "Северного потока — 2" в водах Германии.

Отмечается, что поданный запрос — это предупредительная мера "в соответствии с рекомендациями Датского энергетического агентства".

В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на датское агентство по охране окружающей среды пишет, что в Дании получили заявку, решение могут принять в ближайшие месяцы.