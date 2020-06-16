https://ria.ru/20200616/1573010237.html
Оператор "Северного потока — 2" отправил Дании новый запрос по судам
Оператор "Северного потока — 2", компания Nord Stream 2 AG, попросила власти Дании внести изменение в полученное разрешение на строительство, сообщили РИА... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:11
2020-06-16T17:12
nord stream 2 ag
северный поток — 2
дания
в мире
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https://ria.ru/20200526/1572018650.html
https://ria.ru/20200521/1571759720.html
Олег Ливанов
А что, Черский уже списан со счетов? Тут же писали, что только он может достроить, а тут уже Фортуна какая-то нашлась.
42
Олег Иволгин
В интересах дешевизны газа для Дании ей бы долго не упорствовать в принятии решения
35
32
дания
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
nord stream 2 ag, северный поток — 2, дания, в мире
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости.
Оператор "Северного потока — 2
", компания Nord Stream 2 AG, попросила власти Дании
внести изменение в полученное разрешение на строительство, сообщили РИА Новости в ее пресс-службе.
"Поправка имеет отношение к возможному использованию судов с якорным позиционированием и является пояснением лишь одного из условий разрешения", — отметили в компании.
Дания запретила использовать при строительстве трубопровода якорные суда, так как они могут задеть неразорвавшиеся боеприпасы на дне Балтийского моря.
Возможным вариантом достройки может быть использование такого трубоукладчика в сопровождении судна с динамическим позиционированием, которое способно удерживаться в нужной точке без якорей и швартовки.
Завершить строительство "Северного потока — 2" могут якорная баржа "Фортуна" компании МРТС с 12-точечной системой позиционирования и трубоукладчик "Академик Черский" с системой динамического позиционирования.
Оба судна сейчас находятся в порту Мукран — логистической базе "Северного потока — 2".
В Nord Stream 2 AG подчеркнули, что суда с якорным позиционированием успешно применяли при строительстве датского участка газопровода "Северный поток", а также "Северного потока — 2" в водах Германии.
Отмечается, что поданный запрос — это предупредительная мера "в соответствии с рекомендациями Датского энергетического агентства".
В свою очередь, агентство Bloomberg
со ссылкой на датское агентство по охране окружающей среды пишет, что в Дании получили заявку, решение могут принять в ближайшие месяцы.
Работы по прокладке трубопровода приостановились после того, как США в конце прошлого года приняли оборонный бюджет. В него включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". Так, швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, остановила работы.