В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы. Его авторами стали спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов.

В пояснении к документу говорится, что изменение Трудового кодекса повысит гибкость занятости населения, а также даст возможность применять современные технологии.

Упрощенное оформление

В ТК введут понятие дистанционной (удаленной) работы, содержательная часть этого определения уже есть в кодексе. Появится также понятие временной дистанционной работы и комбинированной работы, подразумевающей "удаленку" и нахождение на рабочем месте.

В документе предлагается облегчить переход на дистанционную работу в частности, для подписания договора не потребуется электронная цифровая подпись. При этом работник и работодатель могут выбрать, использовать ли бумажные документы или электронные.

Переработок не будет

Из трудового кодекса также намерены убрать избыточные и устаревшие нормы. Например, работник может выполнять обязанности в любом месте, где есть интернет. Ранее в договоре нужно было указать место удаленной работы.

Кроме того, авторы предлагают прописать, что работник на "удаленке" не обязан быть на связи круглосуточно и может не отвечать на письма и звонки в определенное время.