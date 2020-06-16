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В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы. Его авторами стали спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:54
2020-06-16T15:54
валентина матвиенко
госдума рф
вячеслав володин
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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валентина матвиенко, госдума рф, вячеслав володин, общество
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы. Его авторами стали спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов.
В пояснении к документу говорится, что изменение Трудового кодекса повысит гибкость занятости населения, а также даст возможность применять современные технологии.
Упрощенное оформление
В ТК введут понятие дистанционной (удаленной) работы, содержательная часть этого определения уже есть в кодексе. Появится также понятие временной дистанционной работы и комбинированной работы, подразумевающей "удаленку" и нахождение на рабочем месте.
В документе предлагается облегчить переход на дистанционную работу в частности, для подписания договора не потребуется электронная цифровая подпись. При этом работник и работодатель могут выбрать, использовать ли бумажные документы или электронные.
Переработок не будет
Из трудового кодекса также намерены убрать избыточные и устаревшие нормы. Например, работник может выполнять обязанности в любом месте, где есть интернет. Ранее в договоре нужно было указать место удаленной работы.
Кроме того, авторы предлагают прописать, что работник на "удаленке" не обязан быть на связи круглосуточно и может не отвечать на письма и звонки в определенное время.
Комитет Совфеда по конституционному законодательству поддержал концепцию законопроекта. Его могут принять до конца текущей сессии Госдумы.