Синоптики пообещали москвичам похолодание на выходных

По его словам, температура в районе 30 градусов будет держаться в столице до пятницы включительно. Он отметил, что это на 5 градусов выше климатической нормы.

"Правда, в четверг и пятницу локальные дожди немного освежат атмосферу, но все равно будет 28-31. В субботу грозы и ливни станут более отчетливы. Они опустят температуру до плюс 25-27 градусов, а кардинальные изменения погоды будут в воскресенье, температура понизится до 17-22 градусов. То есть похолодание начнется в субботу, усилится в воскресенье, но оно будет недолгим, и в понедельник температура вернется в норму, 20-25", - сказал Тишковец.