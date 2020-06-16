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Синоптики пообещали москвичам похолодание на выходных
Аномальная жара спадет в Москве в выходные дни, в воскресенье похолодает до плюс 17-22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:54
погода
евгений тишковец
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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погода, евгений тишковец, москва, общество

Синоптики пообещали москвичам похолодание на выходных

15:54 16.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДевушка у фонтанов на Поклонной горе в Москве
Девушка у фонтанов на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Девушка у фонтанов на Поклонной горе в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Аномальная жара спадет в Москве в выходные дни, в воскресенье похолодает до плюс 17-22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, температура в районе 30 градусов будет держаться в столице до пятницы включительно. Он отметил, что это на 5 градусов выше климатической нормы.
"Правда, в четверг и пятницу локальные дожди немного освежат атмосферу, но все равно будет 28-31. В субботу грозы и ливни станут более отчетливы. Они опустят температуру до плюс 25-27 градусов, а кардинальные изменения погоды будут в воскресенье, температура понизится до 17-22 градусов. То есть похолодание начнется в субботу, усилится в воскресенье, но оно будет недолгим, и в понедельник температура вернется в норму, 20-25", - сказал Тишковец.
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