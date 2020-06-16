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В Москве 17 июня может быть установлен температурный рекорд
Среда может стать самым жарким днем этого сезона, 17 июня ожидается до плюс 32, может быть установлен новый температурный рекорд, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:53
погода
евгений тишковец
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РИА Новости
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353
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погода, евгений тишковец, москва, общество

В Москве 17 июня может быть установлен температурный рекорд

15:53 16.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖара в Москве
Жара в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Жара в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Среда может стать самым жарким днем этого сезона, 17 июня ожидается до плюс 32, может быть установлен новый температурный рекорд, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
"В среду атмосфера продолжит накаливаться, будет преобладать солнечная, сухая погода. В Москве 17 июня может не только стать самым жарким днем текущего сезона, но и рекордом. Высока вероятность повтора рекорда далекого 1892 года, когда максимальный термометр показал плюс 30,8 градуса. Мы прогнозируем на завтра плюс 30-32. Претензия либо на повтор, либо на новый рекорд", - сказал Тишковец.
По его словам, такая жара опасна, считается, что все, что выше 27 градусов - это зона климатического риска, это неблагоприятно для здоровья.
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваОбщество
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