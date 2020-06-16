В Москве 17 июня может быть установлен температурный рекорд

"В среду атмосфера продолжит накаливаться, будет преобладать солнечная, сухая погода. В Москве 17 июня может не только стать самым жарким днем текущего сезона, но и рекордом. Высока вероятность повтора рекорда далекого 1892 года, когда максимальный термометр показал плюс 30,8 градуса. Мы прогнозируем на завтра плюс 30-32. Претензия либо на повтор, либо на новый рекорд", - сказал Тишковец.