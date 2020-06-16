https://ria.ru/20200616/1573010097.html
В Москве 17 июня может быть установлен температурный рекорд
Среда может стать самым жарким днем этого сезона, 17 июня ожидается до плюс 32, может быть установлен новый температурный рекорд, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:53
2020-06-16T15:53
погода
евгений тишковец
москва
общество
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https://ria.ru/20200616/1573003184.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, евгений тишковец, москва, общество