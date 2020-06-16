Эксперты прокомментировали инцидент на границе Китая и Индии

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Инцидент на индийско-китайской границе, в результате которого, по утверждению Инцидент на индийско-китайской границе, в результате которого, по утверждению Пекина и Нью-Дели, есть жертвы с каждой из сторон, стал трагической случайностью, в которой не были заинтересованы ни Индия, ни Китай, создал неприятную ситуацию, для ее разрешения потребуется компромисс, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее Пекин попросил индийскую сторону о встрече после инцидента в пограничном районе Ладакх, где погибли трое индийских военных, сообщил РИА Новости источник в министерстве обороны Индии. В ходе произошедшего вечером в понедельник столкновения один офицер и двое индийских солдат погибли, в настоящий момент высокопоставленные военные чиновники двух стран проводят переговоры по урегулированию ситуации на границе.

В свою очередь официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что Китай выразил протест и сделал представление Индии в связи с новым инцидентом на границе, Пекин заявил, что индийские военные нарушили договоренности, пересекли границу, напали на китайских военных и спровоцировали столкновение. На китайской стороне от 3 до 4 жертв.

Случайный инцидент

"Это очень неприятная ситуация, потому что она произошла в процессе разведения сил, то есть когда уже было достигнуто принципиальное соглашение об этом. Нервы все равно напряжены, китайская сторона утверждает, что индийцы пересекли линию разграничения, индийская – что это сделали китайцы. В результате без всякого оружия, без стрельбы, с камнями и палками с обеих сторон есть жертвы. Эти каменно-палочные бои - довольно традиционный вид противостояния на индийско-китайской границе, который обычно не приводит к жертвам", - сказал РИА Новости эксперт клуба "Валдай", старший научный сотрудник ИМЭМО имени Примакова РАН Алексей Куприянов.

Он обратил внимание, что жертвы на индийско-китайской границе имеются впервые с 1975 года. "Это инцидент случайный, в котором не была заинтересована ни одна сторона, это трагическая случайность", - подчеркнул Куприянов.

Аналитик отметил, что правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди совершенно не заинтересовано в том, чтобы каким-то образом обострять отношения с Китаем, пока ведет себя исключительно сдержанно, не делает никаких резких комментариев.

"Антикитайской риторики нет. В то же время очень многие в Индии недовольны тем, что происходит сейчас на индийско-китайской границе, призывают к более жесткому поведению в отношении Китая. А индийское правительство заинтересовано в том, чтобы как можно скорее урегулировать пограничный вопрос с Китаем, потому что этот вопрос сильно связывает руки, не давая проводить нормальную внешнюю политику, которая нацелена на сохранение стратегической автономии. Неурегулированный территориальный вопрос означает, что Индии так или иначе его придется решать", - отметил он.

Сейчас, по мнению эксперта, стоит вопрос - выдержит ли Моди новую волну напора – как со стороны элиты, выступающей за жесткий курс в решении приграничного с Китаем кризиса, так и со стороны прессы, которая "поднимет шквал" публикаций на эту тему. "Правительство Моди вполне может продолжать ранее выбранную сдержанную линию, просто максимально ускорит дальнейшие переговоры с Китаем", - считает эксперт.

Нужен компромисс

Инцидент в Ладакхе на границе Индии и КНР является неприятным, для его разрешения необходим компромисс сторон и готовность найти общий язык, считает руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН, китаист Александр Ломанов.

"То, что касается происходящего между Китаем и Индией, это на самом деле имеет прямое отношение к обсуждаемой теме биполярности в Азии. Сидя в Москве, исключительно по сообщениям информационных агентств нет никакой возможности определить, что там произошло, кто и в какую сторону перешел разделительную линию, виновата ли в этом китайская сторона или индийская. Но за этим неприятным и трагическим инцидентом стоит намного более сложный и грозный вопрос: способны ли две растущие державы, претендующие на то, чтобы занимать более достойное место в мире и экономически, и в военном, и в политическом отношении найти общий язык и проявить готовность уступать друг другу", - сказал эксперт в ходе международной азиатской онлайн-конференции "Перспективы новой биполярности и её воздействие на АТР", организованной международным дискуссионным клубом "Валдай, отвечая на вопрос РИА Новости.

Эксперт напомнил, что в свое время СССР и КНР долго не могли разрешить вопрос с границей и пойти на уступки друг другу, но в конечном итоге Москва и Пекин договорились о границе по фарватеру судоходных рек и середине несудоходных.

"Это напоминание о том, что решить проблему удается только тогда, когда две стороны готовы к компромиссу. Проблема в том, что раскручивается волна взаимного недоверия, взаимной подозрительности не только между Китаем США , но очевидным образом проявляется в отношениях Китая и Индии", - добавил Ломанов.

В конце мая Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Как сообщали индийские СМИ, усиление контингента каждой из сторон началось после того, как китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.

Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира , а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш . Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.