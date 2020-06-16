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Генпрокурор Армении попросил парламент разрешить арест депутата Царукяна
Генеральный прокурор Армении Артур Давтян представил во вторник в парламент ходатайство с просьбой разрешить арест главы оппозиционной фракции "Процветающая... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:52
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гагик царукян, процветающая армения, армения, в мире

Генпрокурор Армении попросил парламент разрешить арест депутата Царукяна

15:52 16.06.2020
1052
© SputnikРуководитель партии "Процветающая Армения", глава фракции "Царукян" Гагик Царукян.
Руководитель партии Процветающая Армения, глава фракции Царукян Гагик Царукян.
© Sputnik
ЕРЕВАН, 16 июн – РИА Новости. Генеральный прокурор Армении Артур Давтян представил во вторник в парламент ходатайство с просьбой разрешить арест главы оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, которого правоохранители подозревают в подкупе избирателей.
Ранее во вторник законодательный орган удовлетворил ходатайство генпрокурора на уголовное преследование Царукяна, привлечение его в качестве обвиняемого и предъявление обвинения.
"Оставаясь на свободе и используя свои личные связи и финансовые ресурсы, Царукян может создавать препятствия ходу дела, влиять на фигурантов дела. Исходя из этого ходатайствую дать согласие на лишение свободы Царукяна, выбрав в его отношении меру пресечения в виде ареста", - сказал Давтян.
По словам спикера парламента Арарата Мирзояна, обсуждение вопроса отложено и продолжится вечером, а сейчас парламентарии выступают с традиционными во вторника заявлениями.
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Армянская генпрокуратура намерена привлечь Царукяна по статье "соучастие в даче взятки избирателям, нарушении запрета на благотворительность во время выборов или препятствовании свободному волеизъявлению избирателя". В ведомстве утверждают, что вменяемое Царукяну деяние было совершено в преддверии парламентских выборов 2 апреля 2017 года. Следствие подозревает политика в создании организованной группы для подкупа избирателей.
Пятого июня на заседании политсовета партии Царукян предложил сменить правительство страны на 100%. По его словам, основная проблема в том, что в составе правительства нет опытных людей. Депутат называет действия правоохранителей политическим преследованием.
Партия "Процветающая Армения" - политическая сила с либеральным уклоном - была создана Царукяном в 2004 году. В парламенте нынешнего созыва "Процветающей Армении" принадлежит 25 мандатов из 132.
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Гагик ЦарукянПроцветающая АрменияАрменияВ мире
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