Генпрокурор Армении попросил парламент разрешить арест депутата Царукяна

ЕРЕВАН, 16 июн – РИА Новости. Генеральный прокурор Генеральный прокурор Армении Артур Давтян представил во вторник в парламент ходатайство с просьбой разрешить арест главы оппозиционной фракции " Процветающая Армения Гагика Царукяна , которого правоохранители подозревают в подкупе избирателей.

Ранее во вторник законодательный орган удовлетворил ходатайство генпрокурора на уголовное преследование Царукяна, привлечение его в качестве обвиняемого и предъявление обвинения.

"Оставаясь на свободе и используя свои личные связи и финансовые ресурсы, Царукян может создавать препятствия ходу дела, влиять на фигурантов дела. Исходя из этого ходатайствую дать согласие на лишение свободы Царукяна, выбрав в его отношении меру пресечения в виде ареста", - сказал Давтян.

По словам спикера парламента Арарата Мирзояна, обсуждение вопроса отложено и продолжится вечером, а сейчас парламентарии выступают с традиционными во вторника заявлениями.

Армянская генпрокуратура намерена привлечь Царукяна по статье "соучастие в даче взятки избирателям, нарушении запрета на благотворительность во время выборов или препятствовании свободному волеизъявлению избирателя". В ведомстве утверждают, что вменяемое Царукяну деяние было совершено в преддверии парламентских выборов 2 апреля 2017 года. Следствие подозревает политика в создании организованной группы для подкупа избирателей.

Пятого июня на заседании политсовета партии Царукян предложил сменить правительство страны на 100%. По его словам, основная проблема в том, что в составе правительства нет опытных людей. Депутат называет действия правоохранителей политическим преследованием.