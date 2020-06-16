https://ria.ru/20200616/1573009808.html
В Эквадоре продлили режим исключительного положения из-за COVID-19
Режим исключительного положения в Эквадоре, введённый три месяца назад, продлен ещё на 60 дней, сообщил президент страны Ленин Морено. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:50
2020-06-16T15:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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эквадор
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1400x0_80_0_0_41087446235aacba8fbff501f9a07bbc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, ленин морено (гарсис морено), эквадор, в мире
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июн - РИА Новости.
Режим исключительного положения в Эквадоре
, введённый три месяца назад, продлен ещё на 60 дней, сообщил президент страны Ленин Морено
.
"Хотя принятые меры дали результат в борьбе с COVID-19, но мы не должны снижать оборону. Я подписал указ 1074, который устанавливает исключительное положение в стране ещё на 60 дней", - написал он в Twitter.
Морено отметил, что за 90 дней борьбы с коронавирусом стране удалось усилить систему здравоохранения - уже выздоровели 42 687 человек, 136 больниц были отданы под пациентов с этим заболеванием.
Исключительное положение предусматривает действие комендантского часа, ограничение на передвижение.
В стране сохранится режим светофора, который будет определять, какие меры применяются в том или ином регионе. Согласно данной схеме, районам будут присваиваться цвета - красный, желтый и зеленый, в зависимости от ситуации с COVID-19.
В Эквадоре подтверждено 47 322 случая заболевания коронавирусом, скончались 3929 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.