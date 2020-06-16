Воробьев поручил министрам ежемесячно посещать муниципалитеты с проверкой

"Для членов правительства появится единый день, когда они будут посещать муниципалитеты, чтобы помогать главам в решении накопившихся хозяйственных вопросов", - говорится в сообщении.

"Руководителей министерств, ведомств я попрошу раз в месяц такой выезд делать, введем за правило работу на местах. В последний четверг каждого месяца", - сказал Воробьев.