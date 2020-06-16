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Воробьев поручил министрам ежемесячно посещать муниципалитеты с проверкой
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил членам правительства ежемесячно посещать муниципалитеты и помогать главам в решении накопившихся вопросов,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:50
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), политика

Воробьев поручил министрам ежемесячно посещать муниципалитеты с проверкой

15:50 16.06.2020
136
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил членам правительства ежемесячно посещать муниципалитеты и помогать главам в решении накопившихся вопросов, сообщает Telegram-канал главы региона.
"Для членов правительства появится единый день, когда они будут посещать муниципалитеты, чтобы помогать главам в решении накопившихся хозяйственных вопросов", - говорится в сообщении.
"Руководителей министерств, ведомств я попрошу раз в месяц такой выезд делать, введем за правило работу на местах. В последний четверг каждого месяца", - сказал Воробьев.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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