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Люблинский суд Москвы отложил прения сторон по делу "Нового величия"
Люблинский суд Москвы во вторник в восьмой раз отложил прения сторон по делу организации "Новое величие", передает корреспондент РИА Новости из здания суда. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:44
новое величие
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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новое величие, москва, происшествия

Люблинский суд Москвы отложил прения сторон по делу "Нового величия"

15:44 16.06.2020
140
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗаседание Люблинского районного суда города Москвы по делу участников движения "Новое величие"
Заседание Люблинского районного суда города Москвы по делу участников движения Новое величие
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Заседание Люблинского районного суда города Москвы по делу участников движения "Новое величие". Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Люблинский суд Москвы во вторник в восьмой раз отложил прения сторон по делу организации "Новое величие", передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
"Отложить на 25 июня, в 16.00", - сказала судья. Причина - Каринна Москаленко, адвокат Марии Дубовик, находится во Франции и пока не может вернуться в Россию.
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На входе традиционно образовалась длинная очередь, прессу и родственников рассадили в зале для трансляции на дистанции, заседание началось с задержкой на полтора часа. Четверо фигурантов участвовали в нем по видеоконференцсвязи из-за ограничений в СИЗО по коронавирусу.
Суд по различным причинам, в том числе из-за болезни судьи и пандемии COVID-19, переносил начало прений. Изначально они были назначены на 20 февраля. На данной стадии процесса прокурор должен запросить наказание для подсудимых. После этого очередь выступать перейдет к защите, подсудимые выступят с последним словом, и суд удалится выносить приговор.
Участников "Нового величия" обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные провокаторы из полиции и ФСБ.
На скамье подсудимых семь молодых людей: Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков содержатся под стражей, Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин помещены под домашний арест. Еще один фигурант, Сергей Гаврилов, бежал за границу.
Помимо этого, уже осуждены Рустам Рустамов и Павел Ребровский, признавшие свою вину: Рустамов получил условный срок, Ребровский – реальный. Второй в итоге отказался от показаний, и его дело направили на пересмотр.
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