Люблинский суд Москвы отложил прения сторон по делу "Нового величия"

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Люблинский суд Люблинский суд Москвы во вторник в восьмой раз отложил прения сторон по делу организации " Новое величие ", передает корреспондент РИА Новости из здания суда.

"Отложить на 25 июня, в 16.00", - сказала судья. Причина - Каринна Москаленко, адвокат Марии Дубовик , находится во Франции и пока не может вернуться в Россию.

На входе традиционно образовалась длинная очередь, прессу и родственников рассадили в зале для трансляции на дистанции, заседание началось с задержкой на полтора часа. Четверо фигурантов участвовали в нем по видеоконференцсвязи из-за ограничений в СИЗО по коронавирусу.

Суд по различным причинам, в том числе из-за болезни судьи и пандемии COVID-19, переносил начало прений. Изначально они были назначены на 20 февраля. На данной стадии процесса прокурор должен запросить наказание для подсудимых. После этого очередь выступать перейдет к защите, подсудимые выступят с последним словом, и суд удалится выносить приговор.

Участников "Нового величия" обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России, устроив государственный переворот. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные провокаторы из полиции и ФСБ

На скамье подсудимых семь молодых людей: Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков содержатся под стражей, Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин помещены под домашний арест. Еще один фигурант, Сергей Гаврилов, бежал за границу.