В Uniper назвали санкции США по "Северному потоку — 2" неправомерными

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Uniper, один из пяти европейских партнеров "Газпрома" по "Северному потоку — 2", считает нарушением суверенитета ЕС возможные новые санкции США в отношении проекта, но против контрмер - отвергает санкции как инструмент, сообщили РИА Новости в компании.

"Мы внимательно следим за текущими событиями в США в отношении возможных новых законов о санкциях, направленных против "Северного потока — 2". В частности, мы приняли к сведению внесение сенатором Крузом соответствующего законопроекта", - заявили в Uniper.