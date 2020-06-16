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В Uniper назвали санкции США по "Северному потоку — 2" неправомерными
Uniper, один из пяти европейских партнеров "Газпрома" по "Северному потоку — 2", считает нарушением суверенитета ЕС возможные новые санкции США в отношении... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:43
uniper
северный поток — 2
германия
сша
экономика
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uniper, северный поток — 2, германия, сша, экономика

В Uniper назвали санкции США по "Северному потоку — 2" неправомерными

15:43 16.06.2020
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© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство трубопровода "Северный поток - 2"
Строительство трубопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Строительство трубопровода "Северный поток - 2". Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Uniper, один из пяти европейских партнеров "Газпрома" по "Северному потоку — 2", считает нарушением суверенитета ЕС возможные новые санкции США в отношении проекта, но против контрмер - отвергает санкции как инструмент, сообщили РИА Новости в компании.
"Мы внимательно следим за текущими событиями в США в отношении возможных новых законов о санкциях, направленных против "Северного потока — 2". В частности, мы приняли к сведению внесение сенатором Крузом соответствующего законопроекта", - заявили в Uniper.
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"Он расширит существующие санкции против газопровода "Северный поток — 2". Это было бы явным шагом к эскалации и дальнейшему значительному вмешательству в суверенитет ЕС и его энергетическую безопасность. Uniper не поддерживает контрмеры - в целом Uniper отвергает санкции как инструмент торговой политики", - отметили в компании.
Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст во вторник предложил ввести санкции против американских сенаторов, выступивших с инициативой новых санкций против "Северного потока — 2", добавив, что это было бы "последним средством". Ранее он заявлял РИА Новости, что Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на "Северный поток — 2".
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
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UniperСеверный поток — 2ГерманияСШАЭкономика
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