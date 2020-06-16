Число погибших при перестрелке в Ингушетии увеличилось до четырех

НАЛЬЧИК, 16 июн – РИА Новости. Один из трех раненных во время перестрелки в Назрани скончался в больнице, он находился в крайне тяжелом состоянии и умер на операционном столе, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
Ранее источник в правоохранительных органах Ингушетии сообщил РИА Новости, что в Назрани во вторник произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погибли четыре человека, включая сотрудника полиции, еще несколько человек получили ранения. По его информации, причиной конфликта стал спор из-за земельного участка. По данным минздрава Ингушетии, в перестрелке погибли три человека, еще трое получили ранения и были доставлены в больницу. Один из них находился в крайне тяжелом состоянии, двое других – в тяжелом.
"К сожалению, скончался четвертый человек. Это раненый, который находился в крайне тяжелом состоянии, он умер во время операции", - сказал собеседник агентства.