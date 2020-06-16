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Число погибших при перестрелке в Ингушетии увеличилось до четырех
Один из трех раненных во время перестрелки в Назрани скончался в больнице, он находился в крайне тяжелом состоянии и умер на операционном столе, сообщил РИА... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:49
перестрелка в ингушетии
республика ингушетия
назрань
происшествия
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Весело ингуши живут. В Москве в полицейских стреляют, в Назрани в полицейских стреляют... Ждём завтра.
19
по закону гор
11
3
республика ингушетия
назрань
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573005758_0:27:729:437_1400x0_80_0_0_8fb5cf18d452a93748f160f748bd5547.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
перестрелка в ингушетии , республика ингушетия, назрань, происшествия

Число погибших при перестрелке в Ингушетии увеличилось до четырех

15:42 16.06.2020 (обновлено: 15:49 16.06.2020)
6526
© Кадр видео очевидцаКадр видео, снятого в Назарани
Кадр видео, снятого в Назарани
© Кадр видео очевидца
Кадр видео, снятого в Назарани
НАЛЬЧИК, 16 июн – РИА Новости. Один из трех раненных во время перестрелки в Назрани скончался в больнице, он находился в крайне тяжелом состоянии и умер на операционном столе, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
Ранее источник в правоохранительных органах Ингушетии сообщил РИА Новости, что в Назрани во вторник произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погибли четыре человека, включая сотрудника полиции, еще несколько человек получили ранения. По его информации, причиной конфликта стал спор из-за земельного участка. По данным минздрава Ингушетии, в перестрелке погибли три человека, еще трое получили ранения и были доставлены в больницу. Один из них находился в крайне тяжелом состоянии, двое других – в тяжелом.
"К сожалению, скончался четвертый человек. Это раненый, который находился в крайне тяжелом состоянии, он умер во время операции", - сказал собеседник агентства.
203712315
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Перестрелка в ИнгушетииРеспублика ИнгушетияНазраньПроисшествия
Популярные комментарии
Весело ингуши живут. В Москве в полицейских стреляют, в Назрани в полицейских стреляют... Ждём завтра.
16 июня, 16:03
З З
1211203
по закону гор
16 июня, 16:02
yuri bakster
611003
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