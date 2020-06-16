Число погибших при перестрелке в Ингушетии увеличилось до четырех

Ранее источник в правоохранительных органах Ингушетии сообщил РИА Новости, что в Назрани во вторник произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погибли четыре человека, включая сотрудника полиции, еще несколько человек получили ранения. По его информации, причиной конфликта стал спор из-за земельного участка. По данным минздрава Ингушетии, в перестрелке погибли три человека, еще трое получили ранения и были доставлены в больницу. Один из них находился в крайне тяжелом состоянии, двое других – в тяжелом.